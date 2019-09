USA | TRUMP VUOLE INCONTRARE LA ' TALPA' Democratici ' impeachment entro novembre'

Dazi USA - Di Maio : “Trump mi ha tirato le orecchie? Mai. Amicizia tra Conte e Stati Uniti ci aiuterà a superare il problema” : “Donald Trump mi ha tirato le orecchie per l’apertura alla Cina? Mai. Noi siamo alleati degli Stati Uniti, siamo un Paese Nato e facciamo parte dell’Unione europea. Detto ciò, abbiamo il diritto di trovare nuovi sbocchi per il nostro export. E quali sono i Paesi in crescita? Cina e India, che hanno voglia di made in Italy”. A dirlo, ospite di Massimo Giletti a Non è L’Arena, su La7, il ministro degli Esteri, Luigi ...

Impeachment Trump : si teme per sicurezza talpa/ Presidente USA 'voglio incontrarla' : Impeachment Trump: la talpa della telefonata messa sotto protezione dagli 007. Il Presidente Usa intenzionato ad incontrarla.

USA - Amodei : sì a inchiesta su Trump : 2.47 Prima dichiarazione a favore dell'inchiesta sul possibile impeachment del presidente Donald Trump da parte di un deputato repubblicano. Si tratta di Mark Amodei del Nevada che ha diffuso un comunicato precisando di essere a favore dell'inchiesta sull'impeachment, "ma in nessun modo o forma, ho indicato supporto per l'impeachment" ovvero non è schierato per la messa in stato di accusa di Trump, ha tenuto a precisare Amodei.

USA - Casa Bianca ha tentato di nascondere la telefonata tra Trump e il presidente ucraino : La Casa Bianca ha tentato di nascondere le informazioni emerse dalla telefonata tra il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, e quello ucraino, Volodymyt Zelensky. Nancy Pelosi parla di "insabbiamento", mentre il New York Times rivela che la talpa è un agente Cia che era distaccato alla Casa Bianca.Continua a leggere

La talpa accUSA TRUMP : ?«Cercò di bloccare l’intercettazione con Zelensky» : La talpa sostiene che il governo Usa abbia cercato di nascondere informazioni legate alla conversazione in cui Trump ha chiesto al leader ucraino il “favore” di indagare su Joe Biden

USA - talpa : preoccupa abuso potere Trump : 15.45 La "talpa" che ha svelato la telefonata in cui Trump chiede al leader ucraino Zelens'kyj d'indagare sul figlio di Joe Biden,ex numero due della Casa Bianca, temeva per "l'abuso di potere"di Trump. "Sono profondamente preoccupato che ci siano rischi per la sicurezza nazionale e per gli sforzi del governo americano volti a evitare interferenze sulle elezioni. E sono profondamente preoccupato per quello che appare come un serio e fragrante ...

USA - la ‘talpa’ : “Casa Bianca cercò di bloccare trascrizione della telefonata con Zelensky. Trump sollecitò ingerenze da Stato straniero” : “Sono profondamente preoccupato che ci siano rischi per la sicurezza nazionale e per gli sforzi del governo americano volti ad evitare interferenze sulle elezioni. E sono profondamente preoccupato per quello che appare come un serio e fragrante abuso di potere e di violazione della legge da parte del presidente”. Lo si legge nella denuncia che fu presentata il 12 agosto dalla ‘talpa‘ che ha svelato i contenuti della ...