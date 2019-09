Uomini e Donne | Andrea Melchiorre replica a Valentina Dallari | Droga? Ci penseranno

Uomini e donne - Marco Fantini e Beatrice Valli si sposano : la proposta di matrimonio a Parigi : È la romantica Parigi a fare da cornice alla proposta di matrimonio che – finalmente – Marco Fantini ha fatto alla sua Beatrice Valli. Sotto la Tour Eiffel la coppia nata a Uomini e donne nella stagione 2013/2014 ha deciso di convolare a nozze. La notizia arriva di canali social dei due. E quindi eccoli belli e innamorati mentre condividono con i follower la loro gioia: “Non ci credo ancora, sono emozionata, sono felice e allo ...

News Uomini e Donne - Eleonora Rocchini : “Ho avuto un trauma cranico” : Eleonora Rocchini di Uomini e Donne rompe il silenzio dopo l’incidente Eleonora Rocchini, nella notte tra Venerdì e Sabato, è stata coinvolta in un incidente stradale. Per fortuna le notizie circolate on line immediatamente dopo l’accaduto hanno escluso il peggio. E dopo nemmeno 3 giorni, Eleonora Rocchini di Uomini e Donne è tornata in possesso dei suoi profili social per rivelare le sue sensazioni sul momento: “L’incidente è ...

“Ho perso molto sangue”. Eleonora Rocchini ancora sotto choc dopo lo schianto : le condizioni della ex di Uomini e Donne : La paura è passata ma i segni sono ben visibili sulla pelle. dopo il tremendo incidente stradale di cui è rimasta vittima nella notte tra venerdì e sabato Eleonora Rocchini torna parlare. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, che nei giorni scorsi era salita all’attenzione della cronaca patinata per la fine (senza appello) della sua storia con Oscar Branzani, tronista conosciuto proprio nel salotto di Maria De Filippi, lo ha fatto dal suo ...

Uomini e Donne - sfregio di Remo a Loredana : caos in trasmissione - lei e Raimondo via dallo studio : caos a Uomini e Donne di Maria De Filippi, il dating-show in onda su Canale 5, dove Loredana e Raimondo hanno abbandonato la trasmissione: hanno deciso di continuare la conoscenza fuori dagli studi televisivi. Loredana ha anche ammesso che sarebbe rimasta volentieri qualche giorno in più con Raimond

Uomini e Donne : Loredana e Raimondo lasciano tra le polemiche - tutti contro Remo : Loredana e Raimondo fidanzati, a Uomini e Donne la prima coppia dell’edizione 2019/2020 La puntata di oggi di Uomini e Donne è partita col botto perché Loredana e Raimondo sono andati via dalla trasmissione dopo aver deciso di continuare la conoscenza al di fuori degli studi televisivi; i due hanno subito trovato affinità l’uno con […] L'articolo Uomini e Donne: Loredana e Raimondo lasciano tra le polemiche, tutti contro Remo ...

Uomini e Donne oggi - Barbara De Santi spiazza Gemma : gelo in studio : Gemma Galgani provocata da Barbara De Santi di Uomini e Donne Over La puntata odierna di Uomini e Donne Over è iniziata nuovamente parlando della famosa sfilata di Gemma Galgani che ha dato scandalo settimana scorsa in quanto c’è stato un piccolo imprevisto. Quale? La donna, complice un getto d’aria forte fuoriuscito dalla passerella, ha mostrato a tutti i presenti il suo intimo. Il buco nella passerella è stato voluto dalla dama ...

Calcio femminile - Milena Bertolini : “Non ci sono pari opportunità in Italia tra Uomini e donne - il calcio è solo un esempio” : Il tema delle pari opportunità è sempre caldo quando si parla di sport e non solo in Italia. Le discriminazioni di genere sono ancora esistenti nel tessuto connettivo della nostra società ed è frutto di un contesto culturale in cui la figura della donna è fin troppo stereotipata. Nel calcio, questo aspetto, è esaltato in quanto sport nazionale, volto a rappresentare solo quello maschile come unica interpretazione meritevole di rispetto. Ecco che ...

Uomini e Donne - la segnalazione su Jean Pierre spiazza e delude Gemma Galgani : Non si può mai stare tranquilli al trono over di Uomini e Donne... il colpo di scena (in questo caso la segnalazione) è sempre dietro l’angolo. Nella nuova puntata del dating show di Maria De Filippi ne vedremo delle belle. Intanto il pubblico vedrà una coppia fidanzarsi e dunque abbandonare il programma. Sono Raimondo e Loredana, che hanno deciso di vivere la loro frequentazioni fuori dallo studio televisivo che li ha fatti incontrare. Ma ora, ...

Uomini e Donne - Tina Cipollari umilia Gemma Galgani : "Allocca - cerchi rogna. Come ti fregano gli Uomini" : Ancora scintille tra Tina Cipollari e Gemma Galgani a Uomini e Donne, il programma condotto da Maria De Filippi su Canale 5, ovviamente nella sua versione del Trono Over. L'opinionista, Come sempre, accusa la dama torinese, e si dice anche convinta che Gemma attiri a sé corteggiatori che sarebbero f

Alberto Angela batte Maria De Filippi e gli italiani esultano (mentre guardano Uomini e Donne) : Cultura batte trash. Una vittoria schiacciante quella messa a segno da Alberto Angela sabato sera. La puntata di ‘Ulisse il piacere della scoperta‘, interamente dedicata al genio di Leonardo Da Vinci, ha infatti dominato il prime time con un ascolto di 3.614.000 spettatori e il 20% di share, dalle 21.31 alle 23.52, battendo la difficile e consolidata concorrenza di ‘Amici Celebrities‘, presentato da Maria De Filippi, ...

Taylor Mega - affondo Alberto Mezzetti : “Noi Uomini non vogliamo certe donne” : Alberto Mezzetti contro Taylor e Giorgia: baci esagerati sui social? Taylor Mega è al centro dell’attenzione mediatica per via della sua relazione con Giorgia Caldarulo. Insieme sanno bene come provocare: adesso si lasciano andare a lunghi baci appassionati pubblicati sui loro profili Instagram. Viva l’amore, certo, ma questa ostentazione dei sentimenti comincia a far storcere […] L'articolo Taylor Mega, affondo Alberto ...

Uomini e Donne oggi : una coppia se ne va - delusione per Gemma : Uomini e Donne oggi: la segnalazione di Anna Tedesco delude non poco Gemma Galgani oggi a Uomini e Donne va in onda una nuova puntata del Trono Over. Non mancano ovviamente i colpi di scena nello studio della nota trasmissione e in particolare vedremo una coppia fidanzarsi. Stiamo parlando di Raimondo e Loredana, che hanno […] L'articolo Uomini e Donne oggi: una coppia se ne va, delusione per Gemma proviene da Gossip e Tv.

Giovanni Conversano ripensa a Uomini e Donne : la confessione : Uomini e Donne, Giovanni Conversano: “Esperienza di formazione” Giovanni Conversano, in quest’ultimo periodo, ha fatto molto parlare per alcune sue dichiarazioni al vetriolo contro la sua ex fidanzata Serena Enardu, adesso impegnata a Temptation Island Vip. Difatti il suo modo di comportarsi nel reality gli ha fatto perdere la pazienza, cogliendo l’occasione di togliersi qualche sassolino dalle scarpe. Ma non è finita qua ...

“Sì - voglio essere tua moglie!”. Nozze a Uomini e Donne. Proposta social per la storica coppia : Si sono conosciuti negli studi di Uomini e Donne cinque anni fa (lui tronista, lei corteggiatrice), si sono reinventati (con successo) come influencer, hanno messo su casa (prima a Reggio Emilia poi a Milano), e insieme sono diventati pure genitori, di Bianca, nata nel 2017, che è andata a far compagnia ad Alessandro, nato da una precedente relazione di lei. Ora la tanto desiderata Proposta di matrimonio è arrivata: Beatrice Valli diventerà la ...