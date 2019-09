Università Campus Bio-Medico di Roma e Pedevilla Spa inaugurano il nuovo ristorante

Università : Cattolica prima in Italia per presenza attiva di aziende nei campus : Milano, 19 set. (AdnKronos) - L’Università Cattolica ottiene per il secondo anno consecutivo la prima posizione in Italia per la presenza attiva di aziende nei campus universitari, guadagnando 12 posizioni rispetto allo scorso anno. Sono i dati emersi da due degli indicatori che compongono il Gradua

Cristiano Ronaldo testimonial dell’Università eCampus : Roma, 11 set. (AdnKronos) – Cristiano Ronaldo sarà protagonista della nuova campagna pubblicitaria dell’Università eCampus in uscita il 15 settembre 2019. Spot televisivi, stampa, affissione e attività web all’insegna della formazione innovativa. Convinto che “nello studio, come nello sport, per vincere ci vogliano determinazione, impegno e preparazione”, il fuoriclasse della Juventus, cinque volte Pallone ...