Un Posto al Sole | anticipazioni 30 settembre – 4 ottobre 2019 Davide Devenuto lascia la

Un Posto al sole : su Instagram spunta la 'giovane' famiglia Rosato : Chi segue Un posto al sole avrà certamente notato come le vicende riguardanti la famiglia Rosato stiano procedendo su due versanti temporali differenti: uno ambientato nel presente, l'altro nel passato, a circa 40 anni prima della storia. Nel tempo presente, a interpretare l'imprenditore Fabrizio Rosato è Giorgio Borghetti. Assieme a lui recita l'attore Antonio Ferrante, che nella soap interpreta il personaggio di Sebastiano, il losco e ...

Un Posto al sole : ecco la “giovane” famiglia ROSATO - anticipazioni : Come avrete certamente notato, a Un posto al sole la narrazione riguardante la nuova famiglia ROSATO si sta svolgendo su due livelli temporali: uno del presente e uno del passato (quest’ultimo necessario a capire lo svolgersi degli eventi che hanno messo nei guai il padre di Marina). Nel presente il protagonista della trama è Giorgio Borghetti, che – come tutti sappiamo – interpreta Fabrizio ROSATO (ovvero il personaggio ...

Un Posto al sole - puntata di lunedì 30/09 : Alex non rivela di avere scoperto il tradimento : Lo scorso venerdì i telespettatori di Un posto al sole erano rimasti con il fiato sospeso dopo avere assistito al confronto finale tra Vittorio e Alex. Lui, notando la stranezza nella fidanzata, le aveva chiesto cosa fosse successo e la puntata si era interrotta prima della sua risposta. Arriverà finalmente il momento della verità tra loro? Chi pensa che la sorella di Mia troverà la forza di chiamare in causa il tradimento appena scoperto, ...

Un Posto al sole : Patrizio Rispo assicura di non aver fatto gaffe con Chiara Ferragni : Certe notizie assumono talvolta un sapore quasi surreale per la loro frivolezza e questo è decisamente uno di quei casi, tuttavia la piccola polemica che è scaturita dalla vicenda risulta talmente divertente da meritare un approfondimento. Patrizio Rispo (Raffaele Giordano in Un posto al sole) ha lasciato un commento molto ingenuo e ironico ad un post sul profilo Instagram di Chiara Ferragni, riguardo un tatuaggio che la celebre influencer ha ...

Anticipazioni Un Posto al sole dal 30 settembre : Marina perde la testa per Fabrizio : L'appuntamento con la soap opera Un posto al sole tornerà in onda a partire dalla prossima settimana, lunedì 30 settembre 2019, con una serie di nuovi episodi che si preannunciano imperdibili per tutti gli appassionati. Occhi puntati in particolar modo su Alex, che dovrà fare i conti con una tremenda verità riguardante il suo rapporto con Vittorio. E poi ancora si vedrà che Marina perderà completamente la testa per Vittorio, il quale ormai ...

Un Posto al sole - anticipazioni all’11 ottobre : Diego deciso a spiare Beatrice : Nei prossimi episodi di Un posto al sole, si tornerà prepotentemente a parlare di Diego e dei suoi demoni interiori. La breve storyline, dal sapore molto leggero, che lo sta vedendo coinvolto come assistente di Renato Poggi, aveva fatto sperare i fan che i suoi tormenti avessero avuto fine, ma purtroppo le cose non stanno affatto così. Non appena Diego rivederà Beatrice, in lui si ripresenteranno tutte le sue ossessioni e la folle gelosia lo ...

Un Posto al sole anticipazioni : nuovo ingresso femminile nel cast : Le anticipazioni dei prossimi episodi di Un posto al sole, sembrano rivelare alcuni dettagli decisamente interessanti sulle prossime trame, che appassioneranno di sicuro i fan. Presto si tornerà a parlare di Aldo Leone e in particolare l'attenzione verrà posta su un nuovo volto femminile con cui l'avvocato avrà modo di interagire. Lo stesso Luca Capuano ha presentato al pubblico questo personaggio femminile, attraverso il suo profilo Instagram, ...

Un Posto al sole - trame dal 30 settembre al 4 ottobre : Renato si dichiara ad Adele : Un posto al sole non smette di appassionare il suo pubblico che ogni sera si sintonizza su Rai Tre per scoprire cosa accadrà agli abitanti di Palazzo Palladini a Posillipo. Tante saranno le novità e i colpi di scena ai quali assisteremo la prossima settimana di programmazione. Le anticipazioni dal 30 settembre al 4 ottobre, infatti, svelano che Alex, venuta a conoscenza del tradimento di Vittorio con Anita, deciderà di non condividere con ...

Un Posto al sole - addio al personaggio di Andrea : Davide Devenuto lascia la soap : Davide Devenuto ha rilasciato in diverse interviste alcune dichiarazioni che lasciano intendere la sua chiara volontà di volersi prendere una pausa da Un posto al sole. La soap ha da sempre abituato i fan alle pause dei suoi protagonisti: gli attori ciclicamente si alternano dando spazio a diverse storyline e a nuovi personaggi. Tuttavia la decisione di fermarsi di Davide Devenuto sembra essere molto più seria che in altre circostanze. Dopo ...

Un Posto al sole - trame settimana prossima : una scelta inevitabile : Anticipazioni Un posto al sole dal 30 settembre al 4 ottobre: la decisione di Alex Un posto al sole continua a mantenere il suo zoccolo duro di telespettatori nonostante vada in onda da più di venti anni ormai. Le anticipazioni di Un posto al sole dal 30 settembre al 4 ottobre svelano che Alex sarà costretta a compiere una scelta inevitabile. La ragazza incassa piuttosto bene la notizia dell’assunzione di Anita alla radio. Marina ...