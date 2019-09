Ultraleggero precipitato a Bergamo | dopo la figlia muore anche il padre-pilota Ancora in

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di lunedì 30 settembre 2019) L’incidente aereo del 21 settembre acausa un’altra vittima.la morte sul colpo della15enne Marzia, non ce l’ha fatta neStefano Mecca, morto venerdì all’ospedale Niguarda di Milano dove era ricoverato a causa delle gravi ustioni. L’uomo, 51 anni, era alla guida dell’, da pochi minuti decollato dall’Aero Club diinsieme alle sue tre figlie, due gemelle di 15 anni e una di 18, quando ha perso il controllo del veicolo. A intervenire per primo sul posto era stato un ex poliziotto che aveva assistito all’incidente. Quella mattina era riuscito a salvare due delle tre ragazze e il. Le fiamme avevano poi impedito il soccorso a Marzia. Restanoricoverate in ospedale le altre due sorelle, Silvia e Chiara. Sul caso indaga la Procura dicon il supporto della polizia di frontiera in ...

