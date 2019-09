Ultime Notizie Roma del 30-09-2019 ore 15 : 10 : Romadailynews radiogiornale e Ben ritrovati all’ascolto dalla redazione da Francesco Vitale in studio nel mese di agosto il tasso di disoccupazione in Italia è scesa 95 percento diminuzione dello 03 su base mensile si tratta del minimo da novembre 2011 malattia degli occupati risulta sostanzialmente stabile rispetto a luglio con il tasso di occupazione che rimane al 59,2 Cambiamo argomento un ordigno esplosivo di costruzione artigianale ...

Ultime Notizie Roma del 30-09-2019 ore 10 : 10 : Romadailynews radiogiornale nuovo Bentrovati dalla in studio Roberta Frascarelli popolari di Sebastian corso stravincono le elezioni politiche in Austria parola l’ultradestra che erano i socialdemocratici la sposa e seconda posizione davanti ai populisti che risentono dello scandalo ibiza-gate dopo la debacle del 2017 Tornano i parlamenti Verdi mentre i liberali neo sono al 7,8% cala l’affluenza ma resta comunque notevole con il ...

Pensioni Ultime Notizie : Quota 100 - nuove regole governo M5S-Pd : Pensioni ultime notizie: Quota 100, nuove regole governo M5S-Pd Nella Manovra 2020 ci sarà spazio anche per alcune misure previdenziali. Sul fronte Pensioni ultime notizie riguardano proprio le novità previste dal governo M5S-Pd su Quota 100, i ritocchi che si hanno in mente di fare e gli interventi correttivi o normativi che si vogliono introdurre. Nella Legge di Bilancio spazio alla lotta contro l’evasione fiscale e agli strumenti di ...

Ultime Notizie Roma del 29-09-2019 ore 20 : 10 : Romadailynews radiogiornale una buona sera della redazione appuntamento con l’informazione Gabriella Luigi in studio Papa Francesco è tornato a parlare di immigrazione l’ho fatto nel giorno della messa per la giornata del migrante avere un’attenzione particolare verso i forestieri ha detto il pontefice bisogna restaurare la loro umanità assieme alla nostra senza escludere nessuno non si può essere indifferenti di fronte al ...

Ultime Notizie Roma del 29-09-2019 ore 18 : 10 : Romadailynews radiogiornale una buona sera della redazione appuntamento con informazione Gabriella Luigi in studio Confcommercio respinge l’ipotesi di aliquote differenziate o aumenti dell’IVA ti sembra attivata delineando uno scambio compensativo tra più IVA e meno cuneo fiscale non è quel che occorre crescita zero e venti di recessione richiedono una riduzione netta della pressione fiscale complessiva dicono e poi a chi ...

