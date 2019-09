Tumori | passi avanti per la biopsia liquida | rileva 20 tipi di cancro

Fonte : meteoweb.eu

(Di lunedì 30 settembre 2019) Al Congresso della Società europea di oncologia medica in corso a Barcellona sono stati presentati diversi studi sulla: un nuovo esame – ancora sperimentale – ha dimostrato di riconoscere circa 20dicon un alto grado di precisione, secondo quanto spiegato dai ricercatori del Dana-Farber Cancer Institute. Il test ha impiegato una tecnologia avanzata di sequenziamento per sondare il Dna alla ricerca di minuscoli tag chimici (metilazione) che influenzano l’attività (o meno) dei geni. Applicato a quasi 3.600 campioni di sangue – alcuni da pazienti con tumore, altri da persone senza diagnosi al momento del prelievo – il test hato correttamente la presenza didai campioni di pazienti, identificando il tessuto di origine. La specificità del test è risultata elevata. Il team ha analizzato il Dna tumorale circolante in ...

PaeseseraTos : Tumori, passi in avanti per la radioterapia - GuadagnarSalute : Il contributo delle sorveglianze Passi e Passi d’Argento alla epidemiologia dei tumori - fatina909 : RT @parpinux: Con l'Intelligenza Artificiale passi impensabili in Sanità. Dalle malattie degli occhi, ai tumori, alla fecondazione medicalm… -