Tumore alla vescica | “Primi risultati dall’immunoterapia più la chemio”

Ballando con le stelle - Carolyn Smith e il Tumore : "Attendo il verdetto" - l'ultima sfida della giudice : Carolyn Smith, la tostissima giurata di Ballando con le stelle ammalata di tumore, scrive ai suoi fan. “Tutti gli impegni presi in precedenza cancellati, mi dispiace tantissimo, ma questo era l’unico momento in cui potevo farmi visitare dal mio oncologo Prof Paolo Marchetti", scrive sui social, "so

Aglio e cipolla nel soffritto previene Tumore alla mammella? : Il soffritto di Aglio e cipolla previene il tumore alla mammella? Ecco cosa rivela lo studio condotto su 800 donne

Ballando con le Stelle - il dramma di Carolyn Smith : "Il Tumore si è un po' risvegliato" : Qualche ora fa Carolyn Smith, giudice del talent di Rai1 Ballando con le Stelle, ha pubblicato sul suo profilo Instagram un video con il quale ha voluto informare i suoi fan sulle sue attuali condizioni di salute. Purtroppo, le notizie non sono delle migliori. La ballerina di Glasgow, combatte infat

Tumore alla mammella : Data manager per la rete senologica della Sicilia : Tumore alla mammella, nasce la rete oncologica senologica della Sicilia ovvero una “Data manager” a supporto dei centri di riferimento.

Tumore al seno metastatico - ormonoterapia in alternativa alla chemioterapia? : Uno studio fatto su 50 mila pazienti, ha dimostrato che nelle donne con Tumore al seno metastatico più efficace l'ormonoterapia della chemioterapia

Tumore alla mammella e prevenzione : Breast Unit a Ragusa : Tumore alla mammella e cura, Breast Unit a Ragusa. All'azienda Sanitaria di Ragusa si è svolta la Home Unit Site

Torino - chirurgia plastica dopo il Tumore al seno : premio alla Città della salute : Utilizzata per la prima volta una tecnica particolare che mette "sotto vuoto" la ferita e d evita complicazioni

Tumore al Polmone : alla Federico II un polo d’eccellenza che attrae pazienti da tutto il mezzogiorno : Viaggi della speranza, uomini e donne che danno vita ad una migrazione sanitaria silenziosa. Solo pochi immaginerebbero che la destinazione finale di questi viaggi non è verso le regioni a Nord del Paese, bensì la Campania. Succede per una malattia in costante aumento quale il Tumore del Polmone: il 65% dell’attività svolta alla Federico II dal Dipartimento di Sanità Pubblica (diretto dal professor Giancarlo Troncone) in fatto di diagnosi, ...

Paola Toeschi - moglie Dodi Battaglia/ 'Tumore al cervello sconfitto grazie alla fede' : Paola Toeschi, moglie Dodi Battaglia: la donna non ha avuto una vita semplice e negli ultimi anni ha dovuto lottare anche contro un tumore.

Diagnosticato Tumore inesistente a ex cantante - sottoposta inutilmente alla chemio : E’ stata espressa “vicinanza umana” all’ex cantante Marisa Sacchetto dall’azienda Ulss 6 Euganea, in merito alla vicenda relativa alla diagnosi di un tumore inesistente nel 2015 alla donna, con conseguente ciclo di chemioterapia e radioterapia. L’ULSS sottolinea in una nota di “avere massimo rispetto del lavoro dell’Autorità giudiziaria, alla quale l’Unità socio-sanitaria locale ha da tempo ...

Un alimento protegge dal cancro alla prostata : ha un misterioso “effetto-scudo” contro il Tumore : Dedicato a ‘lui’, quando aspetta la fine dell’estate per battere i boschi palmo a palmo alla ricerca di funghi: mangiarli spesso potrebbe ridurre il rischio di ammalarsi di cancro alla prostata. E per chi li porta in tavola tre o più volte a settimana, il pericolo scenderebbe di oltre un sesto (-17%). La buona notizia, decisamente di stagione, appare sull”International Journal of Cancer’ che riporta i risultati di ...

«Tumore inesistente» - la cantante Marisa Sacchetto : «Distrutta dalla chemio» : L'ex cantante padovana Marisa Sacchetto, che ebbe un certo successo, anche televisivo, negli anni 80, ha denunciato la Ulss Euganea per un presunto caso di malasanità. La donna, oggi...

Tumore alla prostata : funziona la terapia con le nanoparticelle oro : funziona il trattamento anti-cancro che prevede l’utilizzo di nanoparticelle d’oro “illuminate” che riscaldano e distruggono le cellule tumorali. Tredici pazienti con cancro alla prostata su 15, su cui il trattamento è stato testato, sono in remissione da un anno. Precisamente, stando a quanto riportato da un gruppo di ricercatori della Rice University sulla rivista Pnas, non e’ stata rilevata alcun segno della ...

Addio a Nadia Toffa - dal debutto alle Iene alla battaglia pubblica contro il Tumore : Quattro anni di gavetta nelle tv locali, poi il grande salto nella trasmissione di Italia Uno, dove firma alcune delle...