Tumore a colon e retto | biopsia liquida | uno strumento decisivo nella prevenzione

Tumore colon-retto - la biopsia liquida ‘svela’ il rischio : La biopsia liquida giocherà un ruolo crescente nell’identificare i pazienti con Tumore del colon-retto più a rischio ricadute dopo la chirurgia. A mettere in luce le potenzialità di questo strumento per trattamenti sempre più personalizzati, è un nuovo studio presentato al Congresso Esmo (Società europea di oncologia medica) in corso a Barcellona. Su 805 pazienti con Tumore al III stadio coinvolti nel trial francese di fase III, e testati ...

Tumore del colon-retto : identificato un nuovo bersaglio terapeutico : Nuove speranze nella cura del Tumore del colon-retto: i ricercatori dell’Università Sapienza di Roma hanno identificato un nuovo bersaglio terapeutico. Lo studio è stato pubblicato sulla rivista ‘Cancer Research’. La via di segnalazione di Notch è un importante regolatore dei processi di sviluppo, proliferazione e differenziamento in diversi tessuti dell’organismo, ricordano i ricercatori. Un suo alterato funzionamento ...

Lo yogurt contro il Tumore del colon retto (ma solo per gli uomini) : Lo yogurt contro il tumore del colon retto: consumarlo due volte (almeno) alla settimana diminuisce del 19% la probabilità di sviluppo di polipi intestinali e del 26% quella dell’insorgenza di quei polipi che più facilmente si possono trasformare in tumori maligni. Lo dimostra uno studio pubblicato sulla rivista medica Gut dai ricercatori della Washington University di St. Louis. Il team ha esaminato più di 88 mila ...

Tumore al colon retto : nuova cura scoperta al Gemelli di Roma : Guarire dal Tumore al colon retto è una sfida possibile: ne è convinto Carmine Carbone, biologo 38enne in forza presso il Comprehensive Cancer Center del Policlinico Gemelli di Roma che, con il suo Predator, vuole attaccare il Tumore al colon-retto, seconda neoplasia per incidenza in Italia. Ogni anno infatti nel nostro Paese ne vengono diagnosticati più di 50 mila casi. “Per noi si tratta di una vera e propria guerra contro il Tumore al ...

Tumore AL COLON IN AUMENTO TRA I GIOVANI/ Allarme dei medici : 'Intervenire su obesità' : Il TUMORE al COLON è in AUMENTO tra i GIOVANI: incidenza sale nella fascia tra i 20 e i 29 anni. Obesità tra i fattori di rischio più preoccupanti.

Tumore al colon - preoccupante aumento dei casi. La ricerca : ecco il cibo che può salvarti la vita : Il Tumore del colon-retto rappresenta la seconda neoplasia, dopo quella al seno, al polmone e alla prostata, per incidenza. Ad ammalarsi, ogni anno, sono circa 23mila donne e 30mila uomini; più a rischio i soggetti compresi tra i 60 e i 75 anni. Tuttavia, un'analisi pubblicata su The Lancet Gastroen

Tumore del colon e dieta : sintomi e cause del cancro all’intestino - gli alimenti da evitare e quelli che ci proteggono : Il Tumore all’intestino comporta una crescita di cellule maligne nell’intestino crasso (cieco e colon), ovvero l’ultima parte dell’intestino, o nel retto. Per questo motivo è più frequente che si parli di Tumore al colon o di Tumore al retto. Esistono anche forme a partenza dall’intestino tenue ma sono molto rare. Il Tumore all’intestino – spiega in un approfondimento l’Humanitas Gavazzeni, ospedale polispecialistico privato di ...

Doppio Tumore del rene e del colon-retto : primi interventi di chirurgia robotica all’Ospedale di Baggiovara : Due interventi innovativi, svolti a luglio all’Ospedale Civile di Baggiovara, hanno consentito di trattare contemporaneamente, in maniera mini-invasiva una rara forma di tumore che colpisce il rene e il colon–retto. Gli interventi hanno comportato una resezione colica e l’asportazione della lesione del rene, risparmiando la funzionalità dell’organo, grazie all’uso del Robot Da Vinci e alla professionalità dell’equipe chirurgica diretta ...

Tumore del colon retto : un test non invasivo : identifica firme molecolari : Il Tumore del colon retto potrebbe essere identificato con un semplice test non invasivo. test che ha identificato delle firme molecolari(microRNA)

Tumore colon retto o cancro dell'intestino - sintomi e segni evidenti : Il Tumore colon retto, sintomi e fattori psicologici. Il Tumore colon retto noto anche come carcinoma del colon retto o cancro dell'intestino