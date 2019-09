Trump | New York Times | “Pressioni sull’Australia per screditare Mueller” Camera

Donald Trump avrebbe cercato di convincere il primo ministro australiano a raccogliere informazioni per screditare l’inchiesta sul cosiddetto Russiagate - scrive il “New York Times” : Il New York Times scrive che in una recente telefonata il presidente degli Stati Uniti Donald Trump avrebbe cercato di convincere il primo ministro australiano Scott Morrison a aiutare il procuratore generale William P. Barr a raccogliere informazioni per un’indagine

Nancy Pelosi annuncerà l’inizio della procedura di impeachment contro Trump - dicono il New York Times e il Washington Post : Per via della telefonata con cui Trump avrebbe fatto pressioni sul presidente ucraino Volodymyr Zelensky perché avviasse un'indagine su Joe Biden

New York - Trump ignora Greta e l’occhiataccia dell’attivista al presidente diventa virale : La giovane attivista svedese Greta Thunberg e il presidente Usa Donald Trump si sono incrociati all’Onu, in occasione del vertice sul clima, ma il tycoon ha ignorato l’ambientalista. Lei ha ricambiato il gesto riservando al tycoon un’occhiataccia che ha fatto il giro della rete L'articolo New York, Trump ignora Greta e l’occhiataccia dell’attivista al presidente diventa virale proviene da Il Fatto ...

Clima - a New York accordo di 66 paesi per zero emissioni entro 2050. Trump arriva a sorpresa : accordo tra 66 paesi per raggingere le zero emissioni entro il 2050. Questo il primo risultato del summit sul Clima partito di New York a margine della 74ma Assemblea Generale dell'Onu...

A New York si apre il summit sul clima - Trump il grande assente : Il segretario dell’Onu Guterres: «Stiamo perdendo la gara, rischia drammatici anche per il presente»

Conte incontrerà Trump a New York dopo l'Assemblea ONU : Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte e il presidente degli Stati Uniti Donald Trump si incontreranno nuovamente a fine mese a New York per il primo faccia a faccia tra i due leader dopo la formazione del nuovo esecutivo italiano. Trump aveva manifestato pubblicamente il proprio supporto a Giuseppe Conte durante la crisi di governo il mese scorso e ieri è stato tra i primi leader a mettersi in contatto col premier italiano dopo il ...

Usa - furia Trump contro i (suoi) media : «Fox News non lavora più per noi!» : Fox News come fosse una proprietà privata del presidente degli Stati Uniti d?America. Un presidente ogni giorno un po? più arrabbiato. Da qualche tempo a questa parte,...

Greta a New York attacca Trump : «Rifiuta di ascoltare la scienza» : Appena sbarcata a New York, la paladina del clima Greta Thunberg ha attaccato Donald Trump, rammaricandosi che si rifiuta di «ascoltare la scienza». «Un segno chiaro che...

Greta Thunberg sbarcata a New York. A Trump : “Ascolta la scienza” : L'attivista accolta da applausi dopo la traversata dell'Atlantico in barca L'articolo Greta Thunberg sbarcata a New York. A Trump: “Ascolta la scienza” proviene da ILFOGLIETTONE.IT.

La Trump Tower di New York perde il nome. In autunno la rimozione della scritta : Scacco matto alla Trump Tower. Dal prossimo autunno il grattacielo newYorkese, proprietà del presidente Donald Trump, potrebbe perdere la scritta “Trump International Hotel and Tower”.Dal quando il tycoon si è trasferito alla Casa Bianca, il numero 1 di Central Park West dove sorge l’edificio è diventato luogo di manifestazione pressoché quotidiana contro la sua amministrazione. Donald Jr., figlio ...

Trump News : Roma. Qualcosa si è rotto nel rapporto tra Donald Trump e Fox News, l’emittente televisiva con la quale il presidente americano aveva iniziato, già in campagna elettorale, prima delle elezioni del 2016, un sodalizio che sembrava destinato a durare per sempre. Invece, ha detto Trump, Fox News “non è

I lettori protestano e il New York Times cambia il titolo di apertura su Trump : Il titolo di apertura dell’edizione cartacea del New York Times è stato cambiato radicalmente tra la prima e la seconda edizione: e non perché fossero arrivate notizie nuove

Il New York Times cambia il titolo su Trump e le stragi. "Merito" dei lettori? : Buona la prima, non sempre. Il New York Times, dopo aver ricevuto critiche e lamentele da parte dei suoi lettori, ha modificato il titolo della prima pagina di oggi dalla prima alla seconda edizione. Un cambiamento che non è passato inosservato, specie perché ad essere protagonista è il presidente Donald Trump.Nella prima versione del giornale campeggiava il titolo “Trump urges unity vs. racism” (Trump incita ...