Trovati i soldi per le clausole Iva Sono il riformatore del Paese

Fermati per controllo vengono Trovati con droga - soldi e coltelli : due arresti : Roma – trovati in piena notte in giro a piedi nei pressi della stazione Termini con un borsello pieno di droga , denaro contante e due coltelli . Due giovani di Anzio, lei 21enne con precedenti e lui 20enne, sono stati arrestati dai Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Roma Centro con le accuse di porto abusivo di arma bianca e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Transitando in via Amendola, i Carabinieri ...

Fabrizio Corona assolto in via definitiva per soldi ?Trovati nel controsoffitto : L'ex re dei paparazzi si trova in carcere per altri reati. Le condanne definitive prevedono la fine della pena per il 2022. La procura generale ha assolto in via definitiva Fabrizio Corona, dall'accusa di intestazione fittizia di beni, dopo il ritrovamento di 2,6 milioni, in parte nascosti nel controsoffitto e in parte custoditi in un contro corrente austriaco. Per quella vicenda era tornato in carcere, nel 2016.-- Ora, la procura ...