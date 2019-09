Trial delle Nazioni | conclusa ad Ibiza l’edizione 2019 | quinto posto per la Maglia

Moto – Trial delle Nazioni : Maglia Azzurra quarta nelle qualifiche : Maglia Azzurra quarta nelle qualifiche del Trial delle Nazioni Prestazione convincente per la Maglia Azzurra nelle qualifiche del Trial delle Nazioni in corso a Ibiza, in Spagna, dove l’Italia ha ottenuto il 4° posto a soli cinque centesimi dal 2°. Matteo Grattarola e Gianluca Tournour si sono cimentati sugli ostacoli artificiali di quella che sarà la tredicesima zona di gara, situata nel porto dell’isola. Tournour non ha commesso alcun ...

Moto - doppio appuntamento per la Maglia Azzurra FMI : Assen e Ibiza ospitano i Trofei delle Nazioni di cross e Trial : Ad Assen l’Italia partirà dal 19° posto in qualifica, ad Ibiza la competizione entrerà nel vivo domani alle ore 16.00 doppio appuntamento per la Maglia Azzurra FMI. Assen e Ibiza sono pronti ad ospitare rispettivamente i Trofei delle Nazioni di Motocross – dove è presente il Presidente FMI, Giovanni Copioli – e di trial, che andranno in scena domani e domenica. Quella di oggi è stata una giornata di preparativi per entrambe le ...