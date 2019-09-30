romadailynews : Traffico Roma del 30-09-2019 ore 19:00: TRAFFICO INTENSO SULLE PRINCIPALI STRADE E… - zazoomblog : Traffico Roma del 30-09-2019 ore 18:00 - #Traffico #30-09-2019 #18:00 - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Traffico Roma del 30-09-2019 ore 19:00' su @Spreaker #incidenti_roma_oggi #traffico_roma_gra -
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Traffico Roma del 30-09-2019 ore 17:00 Roma Daily News
Traffico Roma del 30-09-2019 ore 18 : 30 : Traffico INTENSO SULLE PRINCIPALI STRADE E CONSOLARI IN USCITA DALLA CITTA’ E SUL RACCORDO ANULARE DOVE ABBIAMO CODE A TRATTI IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LAURENTINA E LA RomaNINA, STESSA SITUAZIONE IN CARREGGIATA INTERNA TRA CASSIA BISS E SALARIA E TRA NOMENTANA E PRENESTINA. rallentamenti e code in uscita dalla citta’ sul tratto urbano della a24 rm- te da via fiorentini al raccordo anulare e proseguendo in autostrada, la a24, code per lavori ...
Traffico Roma del 30-09-2019 ore 18 : 00 : Traffico INTENSO SULLE PRINCIPALI STRADE E CONSOLARI IN USCITA DALLA CITTA’ E SUL RACCORDO ANULARE DOVE ABBIAMO CODE A TRATTI IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LAURENTINA E LA RomaNINA, STESSA SITUAZIONE IN CARREGGIATA INTERNA TRA CASSIA BISS E SALARIA E TRA NOMENTANA E PRENESTINA. LAVORI SULLA A24 RM-TE PROVOCANO CODE TRA Roma EST E L’AUTOSOLE IN DIREZIONE DI TERAMO. PER INCIDENTE RALLENTAMENTI E CODE IN VIA DI CASTEL FUSANO ALL’ALTEZZA DI VIA DEI ...
Traffico Roma del 30-09-2019 ore 17 : 30 : Traffico INTENSO SUL RACCORDO ANULARE CODEA TRATTI IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LAURENTINA E LA RomaNINA, STESSA SITUAZIONE IN CARREGGIATA INTERNA TRA CASSIA BISS E SALARIA E TRA NOMENTANA E PRENESTINA. LAVORI SULLA A24 RM-TE PROVOCANO CODE TRA Roma EST E L’AUTOSOLE IN DIREZIONE DI TERAMO. PER INCIDENTE RALLENTAMENTI E CODE IN VIA DI CASTEL FUSANO ALL’ALTEZZA DI VIA DEI PESCATORI. INCIDENTE ANCHE SU VIALE JONIO, LA STRADA E’ CHIUSA ALL’ALTEZZA ...
Traffico Roma del 30-09-2019 ore 17 : 00 : SUL RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI E CODE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LAURENTINA E LA RomaNINA, STESSA SITUAZIONE IN CARREGGIATA INTERNA TRA CASSIA BISS E SALARIA E TRA NOMENTANA E PRENESTINA. LAVORI SULLA A24 RM-TE PROVOCANO CODE TRA Roma EST E L’AUTOSOLE IN DIREZIONE DI TERAMO. PER INCIDENTE RALLENTAMENTI E CODE IN VIA DI CASTEL FUSANO ALL’ALTEZZA DI VIA DEI PESCATORI. INCIDENTE ANCHE SU VIALE JONIO, LA STRADA E’ CHIUSA ALL’ALTEZZA DI ...
Traffico Roma del 30-09-2019 ore 16 : 30 : SUL RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI E CODE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA VIA DEL MARE E VIA APPIA. RALLENTAMENTI E CODE SUI VIA SALARIA PER INCIDENTE TRA LA TANG. EST E L’AEROPORTO DELL’URBE IN DIREZIONE DEL RACCORDO ANULARE, IN CARREGGIATA OPPOSTA SI STA’ IN FILA PER Traffico E LAVORI DALL’AEROPORTO DELL’URBE A VIA DEI PRATI FISCALI . INCIDENTE ANCHE SU VIALE JONIO, LA STRADA E’ MOMENTANEAMENTE CHIUSA ALL’ALTEZZA DI VIA MONTE ROCCHETTA IN ...
Traffico Roma del 30-09-2019 ore 15 : 30 : SUL RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI E CODE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA VIA DEL MARE E VIA APPIA. RALLENTAMENTI E CODE SUI VIA SALARIA PER INCIDENTE TRA LA TANG. EST E L’AEROPORTO DELL’URBE IN DIREZIONE DEL RACCORDO ANULARE, IN CARREGGIATA OPPOSTA SI STA’ IN FILA PER Traffico E LAVORI DALL’AEROPORTO DELL’URBE A VIA DEI PRATI FISCALI . INCIDENTE ANCHE SU VIALE JONIO, LA STRADA E’ MOMENTANEAMENTE CHIUSA ALL’ALTEZZA DI VIA MONTE ROCCHETTA IN ...
Traffico Roma del 30-09-2019 ore 14 : 30 : CIRCOLAZIONE SCORREVOLE LUNGO L’INTERO ANELLO DEL RACCORDO ANULARE. DISAGI PER LAVORI SULLA VIA FLAMINIA: RALLENTAMENTI E CODE ALL’ALTEZZA DEL CIMITERO FLAMINIO IN USCITA DALLA CITTÀ E DA DA VIA DI SACROFANO AL CIMITERO FLAMINIO IN DIREZIONE Roma Traffico INTENSO CON RALLENTAMENTI IN VIA DELLA PINETA SACCHETTI DA VIA ENRICO PESTALOZZI E VIA ENRICO MINTIGLIO VERSO VIA BOCCEA IN CENTRO CODE SU LUNGOTEVERE DE CENCI FRA PONTE PALATINO E PONTE ...
Traffico Roma del 30-09-2019 ore 13 : 30 : CIRCOLAZIONE SCORREVOLE LUNGO L’INTERO ANELLO DEL RACCORDO ANULARE. DISAGI PER LAVORI SULLA VIA FLAMINIA: RALLENTAMENTI E CODE ALL’ALTEZZA DEL CIMITERO FLAMINIO IN USCITA DALLA CITTÀ E DA DA VIA DI SACROFANO AL CIMITERO FLAMINIO IN DIREZIONE Roma Traffico INTENSO CON RALLENTAMENTI IN VIA DELLA PINETA SACCHETTI DA VIA ENRICO PESTALOZZI E VIA ENRICO MINTIGLIO VERSO VIA BOCCEA IN CENTRO CODE SU LUNGOTEVERE DE CENCI FRA PONTE PALATINO E PONTE ...
Traffico Roma del 30-09-2019 ore 12 : 30 : SULLA METRO C PER UN GUASTO TECNICO ALLA STAZIONE GRANITI IL SERVIZIO E’ INTERROTTO TRA GROTTE CELONI E PANTANO, BUS SOSTITUTIVI SU VIA PIO SPEZI PER INCIDENTE RALLETAMENTI IN PROSSIMITA’ DELLA VIA AURELIA PER UN ALTRO INCIDENTE RALLENTAMENTI ANCHE SU VIALE DEI COLLI PORTUENSI ALTEZZA CIRCONVALLAZIONE GIANICOLENSE CODE PER Traffico INTENSO SU VIA DELLA PINETA SACCHETTI TRA VIA ENRICO PESTALOCCI E VIA EMMA PERODI VERSO VIA BOCCEA REGOLARE IL ...
Traffico Roma del 30-09-2019 ore 11 : 30 : SULLA METRO C PER UN GUASTO TECNICO ALLA STAZIONE GRANITI IL SERVIZIO E’ INTERROTTO TRA GROTTE CELONI E PANTANO, BUS SOSTITUTIVI SU VIA PIO SPEZI PER INCIDENTE RALLETAMENTI IN PROSSIMITA’ DELLA VIA AURELIA PER UN ALTRO INCIDENTE RALLENTAMENTI ANCHE SU VIALE DEI COLLI PORTUENSI ALTEZZA CIRCONVALLAZIONE GIANICOLENSE CODE PER Traffico INTENSO SU VIA DELLA PINETA SACCHETTI TRA VIA ENRICO PESTALOCCI E VIA EMMA PERODI VERSO VIA BOCCEA REGOLARE IL ...
Traffico Roma del 30-09-2019 ore 10 : 30 : SUL TRATTO URBANO DELLA A24 Roma TERAMO PER Traffico E INCIDENTE CODE TRA IL RACCORDO ANULARE E LA TANGENZIALE EST INCIDENTE ANCHE A NORD DELLA CAPITALE SULLA FLAMINIA CODE NEI PRESSI DEL RACCORDO ANULARE VERSO Roma CENTRO, PROSEGUENDO CODE MA PER Traffico INTENSO TRA IL RACCORDO ANULARE E VIA DEI DUE PONTI. STESSA SITUAZIONE SULLA VIA SALARIA, FILE DAL RACCORDO ANULARE ALL’AEROPORTO DELL’URBE ALTRI INCIDENTI CON DISAGI AL Traffico SU ...
Traffico Roma del 30-09-2019 ore 10 : 00 : SUL TRATTO URBANO DELLA A24 Roma TERAMO PER Traffico E INCIDENTE CODE TRA IL RACCORDO ANULARE E LA TANGENZIALE EST INCIDENTE ANCHE A NORD DELLA CAPITALE SULLA FLAMINIA CODE NEI PRESSI DEL RACCORDO ANULARE VERSO Roma CENTRO, PROSEGUENDO CODE MA PER Traffico INTENSO TRA IL RACCORDO ANULARE E VIA DEI DUE PONTI. STESSA SITUAZIONE SULLA VIA SALARIA, FILE DAL RACCORDO ANULARE ALL’AEROPORTO DELL’URBE ALTRI INCIDENTI CON DISAGI AL Traffico SU ...
Traffico Roma del 30-09-2019 ore 09 : 30 : IN CENTRO SU PIAZZA CAVOUR DISAGI AL Traffico PER IN INCIDENTE ALTEZZA VIA TACITO INCIDENTE ANCHE A NORD DELLA CAPITALE SULLA FLAMINIA CODE NEI PRESSI DEL RACCORDO ANULARE VERSO Roma CENTRO, PROSEGUENDO CODE MA PER Traffico INTENSO TRA IL RACCORDO ANULARE E VIA DEI DUE PONTI. STESSA SITUAZIONE SULLA VIA SALARIA, FILE DAL RACCORDO ANULARE ALL’AEROPORTO DELL’URBE RALLENTAMENTI SULLA TANGENZIALE EST TRA CORSO DI FRANCIA E NOMENTANA E TRA VIA ...
Traffico Roma del 30-09-2019 ore 09 : 00 : DISAGI AL Traffico PER IN INCIDENTE IN CENTRO SU PIAZZA CAVOUR ALTEZZA VIA TACITO INCIDENTE ANCHE A NORD DELLA CAPITALE SULLA FLAMINIA CODE NEI PRESSI DEL RACCORDO ANULARE VERSO Roma CENTRO, PROSEGUENDO CODE MA PER Traffico INTENSO TRA IL RACCORDO ANULARE E VIA DEI DUE PONTI. STESSA SITUAZIONE SULLA VIA SALARIA, FILE DAL RACCORDO ANULARE ALL’AEROPORTO DELL’URBE RALLENTAMENTI SULLA TANGENZIALE EST TRA SALARIA E VIA DELLE VALLI E TRA ...
Traffico Roma del 30-09-2019 ore 08 : 30 : DISAGI AL Traffico PER IN INCIDENTE IN CENTRO SU PIAZZA CAVOUR ALTEZZA VIA TACITO INCIDENTE ANCHE A NORD DELLA CAPITALE SULLA FLAMINIA CODE NEI PRESSI DEL RACCORDO ANULARE VERSO Roma CENTRO, PROSEGUENDO CODE MA PER Traffico INTENSO TRA IL RACCORDO ANULARE E VIA DEI DUE PONTI. STESSA SITUAZIONE SULLA VIA SALARIA, FILE DAL RACCORDO ANULARE ALL’AEROPORTO DELL’URBE RALLENTAMENTI SULLA TANGENZIALE EST TRA SALARIA E VIA DELLE VALLI E TRA ...