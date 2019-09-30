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Traffico Roma del 30-09-2019 ore 18 | 00

Traffico Roma del 30-09-2019 ore 18 | 00 Traffico INTENSO SULLE PRINCIPALI STRADE E CONSOLARI IN USCITA DALLA CITTA’ E SUL RACCORDO ANULARE DOVE ...

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Traffico Roma del 30-09-2019 ore 18:00 (Di lunedì 30 settembre 2019) Traffico INTENSO SULLE PRINCIPALI STRADE E CONSOLARI IN USCITA DALLA CITTA’ E SUL RACCORDO ANULARE DOVE ABBIAMO CODE A TRATTI IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LAURENTINA E LA RomaNINA, STESSA SITUAZIONE IN CARREGGIATA INTERNA TRA CASSIA BISS E SALARIA E TRA NOMENTANA E PRENESTINA. LAVORI SULLA A24 RM-TE PROVOCANO CODE TRA Roma EST E L’AUTOSOLE IN DIREZIONE DI TERAMO. PER INCIDENTE RALLENTAMENTI E CODE IN VIA DI CASTEL FUSANO ALL’ALTEZZA DI VIA DEI PESCATORI. INCIDENTE ANCHE SU VIALE JONIO, LA STRADA RESTA CHIUSA ALL’ALTEZZA DI VIA MONTE ROCCHETTA IN DIREZIONE PIAZZA TALENTI CON DEVIAZIONI SU VIA MONTE ROCCHETTA. SU VIA DEL FORO ITALICO, TRATTO DELLA TANGENZIALE, CODE VERSO SAN GIOVANNI DA C.SO DI FRANCIA A VIA SALARIA E PROSEGUENDO SULLA TANGENZIALE ALTRE FILE DA VIA TIBURTINA AL BIVIO PER LA A24 RM-TE, STESSA SITUAZIONE IN CARREGGIATA OPPOSTA DAL BIVIO PER LA A24 E NOMENTANA IN DIREZIONE ...
Fonte : romadailynews

twitterromadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Traffico Roma del 30-09-2019 ore 18:00' su @Spreaker #incidenti_roma_oggi #traffico_roma_gra - LuceverdeRadio : [AGG] #autostrade #incidente RISOLTO - A1 Roma Firenze traffico tornato regolare tra Magliano Sabina e Orte > Firen… - LuceverdeRoma : ?? #Roma #traffico - Raccordo Anulare code a tratti fra Pontina e Tuscolana > Esterna #luceverde #Lazio -

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