Traffico Roma del 30-09-2019 ore 17 | 00

Traffico Roma del 30-09-2019 ore 16 : 30 : SUL RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI E CODE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA VIA DEL MARE E VIA APPIA. RALLENTAMENTI E CODE SUI VIA SALARIA PER INCIDENTE TRA LA TANG. EST E L’AEROPORTO DELL’URBE IN DIREZIONE DEL RACCORDO ANULARE, IN CARREGGIATA OPPOSTA SI STA’ IN FILA PER Traffico E LAVORI DALL’AEROPORTO DELL’URBE A VIA DEI PRATI FISCALI . INCIDENTE ANCHE SU VIALE JONIO, LA STRADA E’ MOMENTANEAMENTE CHIUSA ALL’ALTEZZA DI VIA MONTE ROCCHETTA IN ...

Traffico Roma del 30-09-2019 ore 15 : 30 : SUL RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI E CODE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA VIA DEL MARE E VIA APPIA. RALLENTAMENTI E CODE SUI VIA SALARIA PER INCIDENTE TRA LA TANG. EST E L’AEROPORTO DELL’URBE IN DIREZIONE DEL RACCORDO ANULARE, IN CARREGGIATA OPPOSTA SI STA’ IN FILA PER Traffico E LAVORI DALL’AEROPORTO DELL’URBE A VIA DEI PRATI FISCALI . INCIDENTE ANCHE SU VIALE JONIO, LA STRADA E’ MOMENTANEAMENTE CHIUSA ALL’ALTEZZA DI VIA MONTE ROCCHETTA IN ...

Traffico Roma del 30-09-2019 ore 14 : 30 : CIRCOLAZIONE SCORREVOLE LUNGO L’INTERO ANELLO DEL RACCORDO ANULARE. DISAGI PER LAVORI SULLA VIA FLAMINIA: RALLENTAMENTI E CODE ALL’ALTEZZA DEL CIMITERO FLAMINIO IN USCITA DALLA CITTÀ E DA DA VIA DI SACROFANO AL CIMITERO FLAMINIO IN DIREZIONE Roma Traffico INTENSO CON RALLENTAMENTI IN VIA DELLA PINETA SACCHETTI DA VIA ENRICO PESTALOZZI E VIA ENRICO MINTIGLIO VERSO VIA BOCCEA IN CENTRO CODE SU LUNGOTEVERE DE CENCI FRA PONTE PALATINO E PONTE ...

Traffico Roma del 30-09-2019 ore 13 : 30 : CIRCOLAZIONE SCORREVOLE LUNGO L’INTERO ANELLO DEL RACCORDO ANULARE. DISAGI PER LAVORI SULLA VIA FLAMINIA: RALLENTAMENTI E CODE ALL’ALTEZZA DEL CIMITERO FLAMINIO IN USCITA DALLA CITTÀ E DA DA VIA DI SACROFANO AL CIMITERO FLAMINIO IN DIREZIONE Roma Traffico INTENSO CON RALLENTAMENTI IN VIA DELLA PINETA SACCHETTI DA VIA ENRICO PESTALOZZI E VIA ENRICO MINTIGLIO VERSO VIA BOCCEA IN CENTRO CODE SU LUNGOTEVERE DE CENCI FRA PONTE PALATINO E PONTE ...

Traffico Roma del 30-09-2019 ore 12 : 30 : SULLA METRO C PER UN GUASTO TECNICO ALLA STAZIONE GRANITI IL SERVIZIO E’ INTERROTTO TRA GROTTE CELONI E PANTANO, BUS SOSTITUTIVI SU VIA PIO SPEZI PER INCIDENTE RALLETAMENTI IN PROSSIMITA’ DELLA VIA AURELIA PER UN ALTRO INCIDENTE RALLENTAMENTI ANCHE SU VIALE DEI COLLI PORTUENSI ALTEZZA CIRCONVALLAZIONE GIANICOLENSE CODE PER Traffico INTENSO SU VIA DELLA PINETA SACCHETTI TRA VIA ENRICO PESTALOCCI E VIA EMMA PERODI VERSO VIA BOCCEA REGOLARE IL ...

Traffico Roma del 30-09-2019 ore 11 : 30 : SULLA METRO C PER UN GUASTO TECNICO ALLA STAZIONE GRANITI IL SERVIZIO E’ INTERROTTO TRA GROTTE CELONI E PANTANO, BUS SOSTITUTIVI SU VIA PIO SPEZI PER INCIDENTE RALLETAMENTI IN PROSSIMITA’ DELLA VIA AURELIA PER UN ALTRO INCIDENTE RALLENTAMENTI ANCHE SU VIALE DEI COLLI PORTUENSI ALTEZZA CIRCONVALLAZIONE GIANICOLENSE CODE PER Traffico INTENSO SU VIA DELLA PINETA SACCHETTI TRA VIA ENRICO PESTALOCCI E VIA EMMA PERODI VERSO VIA BOCCEA REGOLARE IL ...

Traffico Roma del 30-09-2019 ore 10 : 30 : SUL TRATTO URBANO DELLA A24 Roma TERAMO PER Traffico E INCIDENTE CODE TRA IL RACCORDO ANULARE E LA TANGENZIALE EST INCIDENTE ANCHE A NORD DELLA CAPITALE SULLA FLAMINIA CODE NEI PRESSI DEL RACCORDO ANULARE VERSO Roma CENTRO, PROSEGUENDO CODE MA PER Traffico INTENSO TRA IL RACCORDO ANULARE E VIA DEI DUE PONTI. STESSA SITUAZIONE SULLA VIA SALARIA, FILE DAL RACCORDO ANULARE ALL’AEROPORTO DELL’URBE ALTRI INCIDENTI CON DISAGI AL Traffico SU ...

Traffico Roma del 30-09-2019 ore 10 : 00 : SUL TRATTO URBANO DELLA A24 Roma TERAMO PER Traffico E INCIDENTE CODE TRA IL RACCORDO ANULARE E LA TANGENZIALE EST INCIDENTE ANCHE A NORD DELLA CAPITALE SULLA FLAMINIA CODE NEI PRESSI DEL RACCORDO ANULARE VERSO Roma CENTRO, PROSEGUENDO CODE MA PER Traffico INTENSO TRA IL RACCORDO ANULARE E VIA DEI DUE PONTI. STESSA SITUAZIONE SULLA VIA SALARIA, FILE DAL RACCORDO ANULARE ALL’AEROPORTO DELL’URBE ALTRI INCIDENTI CON DISAGI AL Traffico SU ...

Traffico Roma del 30-09-2019 ore 09 : 30 : IN CENTRO SU PIAZZA CAVOUR DISAGI AL Traffico PER IN INCIDENTE ALTEZZA VIA TACITO INCIDENTE ANCHE A NORD DELLA CAPITALE SULLA FLAMINIA CODE NEI PRESSI DEL RACCORDO ANULARE VERSO Roma CENTRO, PROSEGUENDO CODE MA PER Traffico INTENSO TRA IL RACCORDO ANULARE E VIA DEI DUE PONTI. STESSA SITUAZIONE SULLA VIA SALARIA, FILE DAL RACCORDO ANULARE ALL’AEROPORTO DELL’URBE RALLENTAMENTI SULLA TANGENZIALE EST TRA CORSO DI FRANCIA E NOMENTANA E TRA VIA ...

Traffico Roma del 30-09-2019 ore 09 : 00 : DISAGI AL Traffico PER IN INCIDENTE IN CENTRO SU PIAZZA CAVOUR ALTEZZA VIA TACITO INCIDENTE ANCHE A NORD DELLA CAPITALE SULLA FLAMINIA CODE NEI PRESSI DEL RACCORDO ANULARE VERSO Roma CENTRO, PROSEGUENDO CODE MA PER Traffico INTENSO TRA IL RACCORDO ANULARE E VIA DEI DUE PONTI. STESSA SITUAZIONE SULLA VIA SALARIA, FILE DAL RACCORDO ANULARE ALL’AEROPORTO DELL’URBE RALLENTAMENTI SULLA TANGENZIALE EST TRA SALARIA E VIA DELLE VALLI E TRA ...

Traffico Roma del 30-09-2019 ore 08 : 30 : DISAGI AL Traffico PER IN INCIDENTE IN CENTRO SU PIAZZA CAVOUR ALTEZZA VIA TACITO INCIDENTE ANCHE A NORD DELLA CAPITALE SULLA FLAMINIA CODE NEI PRESSI DEL RACCORDO ANULARE VERSO Roma CENTRO, PROSEGUENDO CODE MA PER Traffico INTENSO TRA IL RACCORDO ANULARE E VIA DEI DUE PONTI. STESSA SITUAZIONE SULLA VIA SALARIA, FILE DAL RACCORDO ANULARE ALL’AEROPORTO DELL’URBE RALLENTAMENTI SULLA TANGENZIALE EST TRA SALARIA E VIA DELLE VALLI E TRA ...

Traffico Roma del 30-09-2019 ore 08 : 00 : IN CENTRO A Roma PER INCIDENTE DISAGI AL Traffico IN PIAZZA CAVOUR ALTEZZA VIA TACITO PER Traffico INTENSO DIREIZONE CENTRO INCOLONNAMENTI SULLA VIA FLAMINIA TRA IL RACCORDO ANULARE E VIA DEI DUE PONTI. STESSA SITUAZIONE SULLA VIA SALARIA, FILE DAL RACCORDO ANULARE ALL’AEROPORTO DELL’URBE RALLENTAMENTI SULLA TANGENZIALE EST TRA VIA PRENESTINA E VIALE CASTRENSE E TRA SALARIA E VIA DEI CAMPI SPORTIVI TUTTO VERSO LO STADIO OLIMPICO CODE CHE ...

Traffico Roma del 30-09-2019 ore 07 : 30 : INTENSO IL Traffico SU STRADE ED AUTOSTRADE IN ENTRATA IN A Roma. INCOLONNAMENTI SULLA VIA FLAMINIA TRA IL RACCORDO ANULARE E VIA DEI DUE PONTI. STESSA SITUAZIONE SULLA VIA SALARIA, FILE ALTEZZA AEROPORTO DELL’URBE RALLENTAMENTI SULLA TANGENZIALE EST TRA VIA PRENESTINA E VIALE CASTRENSE E TRA SALARIA E VIA DEI CAMPI SPORTIVI TUTTO VERSO LO STADIO OLIMPICO CODE CHE RITROVIAMO SUL TRATTO URBANO DELLA A24 Roma-L’AQUILA-TERAMO TRA IL RACCORDO ...

Traffico Roma del 29-09-2019 ore 19 : 30 : INCOLONNaMENTI SULLA DIRAMAZIONE Roma NORD FRA SETTEBAGNI ED IL GRA VERSO Roma. a Roma nord, code in entrata in città sulla cassia bis da le rughe al gra e sulla via flaminia dal gra a via dei due ponti. su via del foro italico code da corso francia sino all’uscita per la via salaria in direzione san giovanni; proseguendo sulla tangenziale est altre code da via prenestina a viale castrense. sul percorso urbano dell’a24 incolonnamenti a tratti ...