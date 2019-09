Tortu nella storia | approda alla finale mondiale dei 100 metri

Coleman vince l'oro nella finale dei 100 metri - Tortu settimo : Christian Coleman ha vinto la medaglia d'oro nella finale dei 100 metri maschili ai Mondiali di Doha.

Atletica - Mondiali 2019 : Filippo Tortu settimo nella finale dei 100 - Chris Coleman il più veloce del Pianeta con 9.76 : Filippo Tortu aveva scritto una pagina di storia qualificandosi alla finale dei 100 metri ai Mondiali 2019 di Atletica leggera, il velocista brianzolo ha corso un atto conclusivo di assoluto spessore e ha concluso in settima posizione col tempo di 10.07: si tratta del miglior crono stagionale per il 21enne che ha fatto tutto quello che doveva fare, è uscito in maniera positiva dai blocchi di partenza, ha corso un buon lanciato in seconda corsia ...

Atletica - a che ora gareggia Filippo Tortu nella finale dei 100 metri ai Mondiali? Programma - tv e streaming : Filippo Tortu correrà la finale dei 100 metri ai Mondiali 2019 di Atletica leggera. L’azzurro si è qualificato all’atto conclusivo della distanza regina, a 32 anni di distanza dall’ultima volta un italiano torna a disputare la gara che assegna le medaglie nella gara simbolo della rassegna iridata. Il velocista brianzolo si è letteralmente superato in semifinale, ha concluso in terza posizione col tempo di 10.11 e ha così ...

LIVE Atletica - Mondiali 2019 in DIRETTA : Eleonora Giorgi insegue un sogno nella 50 km. Tortu e Jacobs per la finle dei 100 : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE La presentazione delle gare di oggi – Il programma di oggi – Gli italiani in gara oggi Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE dei Mondiali 2019 di Atletica leggera, oggi sabato 28 settembre va in scena la seconda giornata di gare a Doha (Qatar) e si assegneranno ben sei titoli. Riflettori puntati soprattutto sui 100 metri maschili, oggi conosceremo chi è l’uomo più veloce ...

LIVE Atletica - Mondiali 2019 in DIRETTA : L’Italia è solo Jacobs e Tortu : in semifinale nei 100! Crippa e Trost : delusioni cocenti. Impalpabili gli altri. Dossena stasera nella maratona : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19.28: Si sta chiudendo la qualificazione del triplo maschile. solo due atleti hanno superato la misura fissata per la qualificazione. Evora è eliminato 19.23: Si è ritirato l’azzurro El Otmani. Ripescati con i tempi Balew (Brn), I Kimeli (Bel), H. Ingebrigtsen (Nor), Mead (Usa), Knight (Can) 19.21: nella seconda semifinale dei 5000 vince con una sola scarpa lo statunitense di origini ...

LIVE Atletica - Mondiali 2019 in DIRETTA : Jacobs (10?07) e Tortu in semifinale nei 100! Trost punta alla finale. Out Fantini - Vandi - Vallortigara e Bruni. Dossena nella maratona : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18.59: Si stacca Crippa e non sarà in finale 18.57: Crippa sembra sofferente all’ultimo giro 18.58: Crippa nel gruppo di testa al km 4, sono una decina per cinque posti sicuri in finale nei 5000 18.57: ALESSIA Trost C’E’!!!! Riesce a superare 1.92 e risale al settimo posto: 12 atlete hanno superati 1.92 18.56: Il portoghese Pichardo con 17.38 vola in finale nel triplo 18.55: ...