Torino – Mazzarri sincero dopo il ko col Parma | “siamo stati autolesionisti! E’ girato

Parma-Torino - parola agli allenatori : D’Aversa soddisfatto - Mazzarri rammaricato : Inglese nel finale decide l’emozionante posticipo del lunedì di Serie A tra Parma e Torino. Al termine del match, ai microfoni di Sky, le parole dei due tecnici D’Aversa e Mazzarri. D’AVERSA – “La squadra ha fatto un’ottima gara, ci siamo trovati sotto in una partita in cui abbiamo creato tantissimo, ma i ragazzi sono stati bravi a crederci fino alla fine. Perché Inglese in panchina? Stanotte aveva 39,3° ...

Probabili formazioni Parma-Torino : Mazzarri adesso cambia : Probabili formazioni Parma-Torino – Va in archivio la 6^ giornata del campionato di Serie A, nell’ultimo match in campo Parma e Torino, partita importante per la classifica di entrambe. La squadra di Walter Mazzarri è reduce dal successo nella gara davanti al pubblico amico contro il Milan, rimonta che ha scacciato i fantasmi, la stagione dei granata fino al momento è stata altalenante ma la squadra ha le caratteristiche per ...

Torino - Mazzarri alla vigilia del Parma : le indicazioni su Nkoulou - Verdi e Iago Falque : “I crociati sono una delle squadre piu’ difficili per noi da affrontare per come giocano. Si difendono bene e sono micidiali nelle ripartenze. Questa partita andra’ affrontata con la testa e con le gambe: ricordiamoci le partite dell’anno scorso, specie la sconfitta subita in casa. Molti giocatori non hanno ancora i 90′ nelle gambe. Dovro’ fare molti calcoli per capire chi puo’ giocare e chi ...

Torino - Mazzarri contro il Napoli : “Verdi non è in buone condizioni - non l’hanno fatto giocare perché volevano venderlo” : Torino, Mazzarri attacca il Napoli per le condizioni di Verdi Mazzarri su Verdi| Nel corso della sua intervista a Sky Sport, dopo Torino-Milan, Walter Mazzarri ha parlato anche di Simone Verdi. Queste le dichiarazioni dell’ex tecnico del Napoli. “Simone è stato fermo tanto, è arrivato tardi, nel Napoli sapevano che doveva andare via e quindi l’hanno fatto giocare pochissimo anche in amichevole. Stasera ha fatto una buona gara, poi ...

Torino - Mazzarri : “Non guardo la classifica - per noi il campionato è come il Giro d’Italia” : “Siamo stati macchinosi nel primo tempo, ma siamo riusciti a non subire il secondo gol per poi rientrare in partita. Nell’intervallo ho dato certezze ai miei giocatori e ho cambiato modulo. I ragazzi sono entrati nel secondo tempo con un piglio diverso e abbiamo fatto una buona partita conquistando una vittoria meritata”. Parla così ai microfoni di Sky Sport l’allenatore del Torino Walter Mazzarri dopo la gara vinta ...

Torino-Milan live - le formazioni ufficiali : Mazzarri col tridente - giocano Leao - Bennacer ed Hernandez : Torino-Milan live – Va in scena all’Olimpico Grande Torino il posticipo del quinto turno di Serie A. Si sfidano Torino e Milan in quella che si preannuncia una gara scoppiettante. Il Torino è reduce da due sconfitte consecutive contro Lecce e Sampdoria. Dall’altra parte i rossoneri che arrivano dal derby perso senza appello. Le due squadre cercano riscatto. Torino-Milan, LE formazioni ufficiali Torino (3-5-2): Sirigu; ...

Torino-Milan - parla Mazzarri : il fallo non fischiato su Lyanco poi il ‘discutibile’ commento su Verdi : “I veri tifosi del Toro sanno la nostra buona fede, a volte ci sono degli infiltrati. Anche a me non piace perdere ma dentro la sconfitta c’è una valutazione. Quando un mio ragazzo perde l’umiltà lo riprendo. Io invece non sottovaluto nessuna partita”. Sono le dichiarazioni di Walter Mazzarri, allenatore del Torino, in conferenza stampa alla vigilia della partita di campionato contro il Milan. “Questi ragazzi ...

Sampdoria-Torino - le parole di Di Francesco e Mazzarri : il tecnico granata si lamenta del VAR : “Al di là della vittoria, meritata sotto tutti i punti di vista, è la prestazione che è stata entusiasmante. Oggi la squadra è stata in partita per tutti i 90′, dopo il gol abbiamo creato tante situazioni e occasioni. Avremmo meritato qualcosa di più ma è una vittoria che ci darà morale, non dev’essere un punto d’arrivo ma un punto di partenza”. Così Eusebio Di Francesco, allenatore della Sampdoria, dopo la ...

Sampdoria-Torino - Mazzarri si aspetta una grande prestazione e spiega l’esclusione di N’Koulou dai convocati : “Al di là dei risultati si guardano le prestazioni, a volte i primi non sono in linea. Contro il Napoli la Sampdoria è stata cinica e hanno giocatori di alto livello. Tre partite non sono indicative soprattutto se si cambia allenatore. Ci sarà un pubblico caldo a loro favore ma confido sui nostri che ci daranno una mano”. Queste le parole di Walter Mazzarri, tecnico del Torino, alla vigilia della sfida a Marassi contro la ...

Probabili formazioni Sampdoria-Torino : le scelte in attacco di Mazzarri - cambia Di Francesco : Probabili formazioni Sampdoria-Torino – Continua il programma valido per la 4^ giornata del campionato di Serie A, si gioca una partita molto importante, quella tra Sampdoria e Torino. La squadra di Di Francesco sta attraversando un momento veramente di crisi, i blucerchiati sono ancora fermi a zero punti in classifica ma a preoccupare sono soprattutto le prestazioni, il tecnico ex Roma è sulla graticola e non può permettersi nuovi ...

Il Torino cede al Lecce - Mazzarri deluso : “abbiamo sbagliato tutto - chiedo scusa ai tifosi” : Walter Mazzarri deluso per il ko del Torino contro il Lecce di ieri sera: le parole del tecnico granata Un ko amaro, quello di ieri sera all’Olimpico-Grande, per il Torino, nel posticipo della terza giornata del campionato 2019/20 di Serie A. I granata hanno ceduto 1-2 al Lecce, che ha conquistato i primi tre punti in campionato. Una prestazione,quella del Torino, che non è di certo piaciuta a Walter Mazzarri: “è stata una ...

Torino-Lecce - Mazzarri : “Chiedo scusa ai tifosi - la sconfitta è colpa mia” : E’ un Walter Mazzarri deluso e dispiaciuto quello presentatosi ai microfoni di Sky Sport per commentare la sconfitta contro il Lecce: “Devo chiedere scusa ai tifosi perché nella partita di questa sera abbiamo sbagliato quasi tutto, come non ci capitava da tempo. Ho visto giocatori svagati, sotto tono, forse ho sbagliato io a non fargli capire che il Lecce corre e gioca bene. I miei non sembravano loro, la colpa evidentemente è ...