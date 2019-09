The Last of Us Part II | un nuovo video gameplay mostra una parte della recente demo con

The Last of Us Part II è stato sviluppato con PS4 standard e non PS4 Pro come console di riferimento : Negli ultimi sei mesi circa, PlayStation 4 standard, lanciata alla fine del 2013, ha riscontrato una serie di problemi durante il tentativo di eseguire i giochi più recenti. Molti studi sembrano utilizzare PS4 Pro come piattaforma di destinazione, ma non sarà il caso di The Last of Us Part II.Parlando con USGamer, la lead game designer Emilia Schatz ha affermato che PS4 standard è la piattaforma target di Naughty Dog. "Questo è ciò che ho sulla ...

The Last of Us Part II infrange i record di pre-order? : The Last of Us Part II ha una data di uscita ed è atteso per il mese di febbraio dell'anno prossimo. Questa era la notizia che i fan stavano aspettando e a quanto pare i giocatori non vedono l'ora di mettere le mani sul titolo di Naughty Dog, a giudicare da alcune indiscrezioni riguardo il numero di pre-order.Stando a quanto affermato da un insider esperto di mercato e vendite, il gioco avrebbe fatto registrare pre-order da record, anche se ...

Un sequel per The Last of Us Part II? Ecco la risposta di Naughty Dog : The Last of Us Part II ha finalmente una data di uscita che è stata recentemente svelata allo State of Play di Sony e, nonostante bisognerà aspettare ancora qualche mese prima dell'arrivo del titolo su PS4, qualcuno sta già pensando a un ipotetico "The Last of Us Part III".The Last of Us Part II segnerà la fine della storia di Joel ed Ellie? La risposta di Halley Gross, co-writer del gioco, non chiarisce in realtà se ci sarà o meno un sequel, ma ...

The Last of Us Part II sarà il 50% più grande del predecessore : Nei giorni scorsi Naughty Dog ha svelato tante nuove informazioni su The Last of Us: Part II. Non solo la data di uscita e nuove sequenze di gioco, ma anche tanti dettagli e curiosità, tra cui il fatto che, per stessa ammissione degli sviluppatori, il titolo "è uno dei più ambiziosi e lunghi dello studio". Ma effettivamente quanto sarà grande?Il narrative lead Halley Gross ha svelato in una recente intervista che The Last of Us: Part II sarà ...

La demo di The Last of Us Part 2 nasconde degli easter egg porno : il video : Ora che la data di uscita di The Last of Us Part 2 è stata finalmente svelata da Naughty Dog e Sony, un po' tutti i possessori di una PlayStation 4 o di una PlayStation 4 Pro guardano al 21 febbraio del prossimo anno con spasmodica attesa. D'altronde è naturale dopo la visione dell'ultimo trailer o dei più recenti scampoli di gameplay, che hanno messo nero su bianco tutte le potenzialità del nuovo progetto dei "cagnacci" californiani, già ...

The Last of Us Part 2 è un'opera fedele e raffinata - anteprima : Da dove possiamo cominciare dopo aver giocato due ore di The Last of Us Part 2? Qual è il modo migliore per raccontarvi il sequel di uno fra i titoli più amati del decennio senza rovinare una storia che andrebbe vissuta di prima mano, o anche solo senza farci scappare una parola di troppo? Beh, a questo punto conoscerete già le fondamenta della vicenda: Ellie si ritrova a vestire i panni della protagonista, dopo esser Partita in cerca di ...

The Last of Us 2 non sarà open world - il director di Naughty Dog ci spiega perché : Come è possibile intuire dalle ultime sequenze di gameplay mostrate, The Last of Us 2 sembrerebbe offrire aree di gioco più ampie e stratificate e, stando a quanto affermato da Naughty Dog stessa, sarà "uno dei giochi più ambiziosi e più lunghi" realizzati dallo studio. Di conseguenza si potrebbe ipotizzare che l'opera sarà caratterizzata da un mondo di gioco open world, ma a quanto pare non sarà così.In un'intervista con IGN, il director Neil ...

In The Last of Us Part II l'IA dei nostri compagni e dei nemici ha subito "un'enorme revisione" : The Last of Us può essere ritenuto un capolavoro, ma non è stato un gioco perfetto, e tra i pochi difetti che le persone potrebbero trovare nel gioco, quello che viene menzionato più frequentemente è quello relativo alla sua IA. Più specificamente, l'IA dei nostri compagni e il modo in cui continuavano a correre per gli ambienti anche durante le sezioni stealth senza che venissero visti dai nemici.Secondo Naughty Dog, questo non sarà più un ...

Il futuro di The Last of Us 2 su due dischi? Naughty Dog risponde ufficialmente : Senza paura di esagerare, The Last of Us 2 rappresenta uno dei videogiochi più attesi dalla community tra quelli in uscita nel 2020. Soprattutto ora che il publisher Sony e gli sviluppatori di Naughty Dog hanno comunicato a stampa e grande pubblico quando andrà a cadere la release ufficiale, fissata al 21 febbraio del prossimo anno solo su PlayStation 4 e PlayStation 4 Pro. Una notizia che gli utenti PlayStation aspettavano al varco da tempo, e ...

The Last of Us Part II arriva sulla vostra PS4 con questo bellissimo tema gratuito : Durante lo State of Play che si è tenuto pochissimi giorni fa è stato svelato un nuovo trailer di The Last of Us Part II che ha annunciato finalmente la data di uscita.Il titolo è fondamentalmente il sequel del primo capitolo post-apocalittico e vede Ellie alla ricerca del modo di sopravvivere a quel che resta degli Stati Uniti e la posta in gioco è stata aumentata in modo significativo dopo i suoi viaggi con Joel. Per celebrare il "Giorno del ...

In The Last of Us : Part II tutti potrebbero morire - anche Joel ed Ellie : The Last of Us: Part II è un secondo capitolo che molti fan del primo gioco non sentivano come assolutamente necessario ma è anche un progetto che probabilmente raggiungerà vette mai toccate da un team estremamente talentuoso come quello di Naughty Dog.Molti appassionati si aspettano un viaggio estremamente emozionante con Ellie come nuova protagonista e con un Joel che inizia a sentire il peso degli anni come spalla, consigliere ma anche come ...

Alla scoperta di The Last of Us : Part II in una marea di dettagli tra le abilità di Ellie - nuovi infetti e nuove minacce : Il recente State of Play di Sony ci ha svelato un nuovo trailer la data di uscita di The Last of Us: Part II dando anche la possibilità di provare con mano il gioco a Parte della stampa specializzata. In attesa della pubblicazione della prova sulle nostre pagine vale sicuramente la pena addentrarci nella nuovissima epopea targata Naughty Dog grazie Alla marea di informazioni condivise sul PlayStation Blog e a un video molto interessante di ...

The Last of Us Part II : un video ci porta dietro le quinte della demo presentata alla stampa : Dopo il trailer che ha rivelato la data di uscita di The Last of Us Part II, la rete è stata letteralmente invasa da informazioni sull'attesissimo gioco targato Naughty Dog.Il team di sviluppo, inoltre, ha deciso di presentare solo alla stampa un'ampia porzione del gioco in una demo della durata di 3 ore. In questa occasione alcuni portali specializzati sono stati in grado di testare le novità che ci aspettano in questo sequel.Dal media event ...