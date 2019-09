Tesla | aggiornato il software Ci sono anche il karaoke e la funzione “chauffeur”

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di lunedì 30 settembre 2019) Intrattenimento e comfortle novità principali previste dal nuovo aggiornamento deldi. Il costruttore di Palo Alto rilascerà nel corso della settimana – per il momento solo negli Stati Uniti, poi sarà coinvoltal’Europa – l’aggiornamento 10.0 deldell’elettrica di lusso per le versioni Model S (nella foto), X e 3. La novità più allettante è sicuramente il servizio Smart Summon, disponibile per le auto già equipaggiate con i sistemi di guida autonoma e semi-autonoma, Full Self-Driving e Enhanced Autopilot: il servizio permette di chiamare a distanza la propria auto per farsi prendere e portare a casa in tutta comodità. Una sorta di “chauffeur automatico” integrato, che però funziona soltanto se la persona si trova a una distanza ravvicinata, cioè entro il raggio di veduta delle telecamere del veicolo. In quel caso, la chiamata fa ...

