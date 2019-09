Tennis – “Sei accaldata fisicamente o emotivamente?” | vergognose avances di un arbitro

Fonte : sportfair

(Di lunedì 30 settembre 2019) Il giudice di sedia italiano è stato sospeso dall’Atp e messo sotto inchiesta per il comportamento tenuto durante il Challenger di Firenze Episodio vergognoso avvenuto nel corso del torneo Challenger ATP di Firenze, dove il giudice di sedia Gianluca Moscarella si è reso protagonista di un comportamento davvero censurabile. Scelto per dirigere il match tra il portoghese Pedro Sousa e l’italiano Enrico Della Valle, l’ATP ha messo in atto delle vere e proprienei confronti di una ball girl, il tutto durante lo svolgimento dell’incontro. “Sei fantastica, molto sexy – le parole avvertite distintamente in un video circolato in rete – sei moltoo emotivamente?“. L’Atp ha annunciato l’apertura del procedimento nei suoi confronti e la sua sospensione in attesa della sentenza sul caso: ...

