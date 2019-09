Telefono in carica esplode mentre ascolta musica a letto | studentessa morta a 14 anni

Fonte : newscronaca.myblog

(Di lunedì 30 settembre 2019) Si era addormentatando la suapreferita al cellulare attaccato alla corrente. Tanto è bastato alla batteria del dispositivo perre sul cuscino e ucciderla. Così Alua Asetkyzy Abzalbek, una ragazza di Bastobe (Kazakistan) èa 14. L’adolescente ha perso la vita sul colpo, come riporta il Mirror. Un’altra vittima delin., I familiari l’hanno ritrovata nella mattina dopo. Quando hanno chiamato i soccorsi, era ormai troppo tardi. A causarne il decesso sarebbe stata la batteria dello smartphone surriscaldata, chendo avrebbe causato dletali al cervello. La polizia kazaka ha archiviato la morte di Alua come un tragico incidente domestico, ma non ha reso noto ancora la marca del cellulare. La famiglia avrebbe intenzione di fare causa all’azienda produttrice. «Non riesco ancora a crederci. Siamo stati ...

Stilinvskii : @allhailtimothee Quindi IN TEORIA dovrebbe scaricarsi di meno perché “sa” a che ora metterò in carica il telefono? Ahaha - ilconteamar : Telefono in carica esplode: muore una 14enne - elaisafrenk : RT @ultimenotizie: Una studentessa di 14 anni è morta dopo che il suo smartphone in carica è esploso sul cuscino mentre dormiva. Era andata… -