Teatro : il Massimo di Palermo ospita 'Opera Europa' (2) : (AdnKronos) - L’Human Resources Forum è uno degli ultimi forum creati all'interno di Opera Europa: è nato nel 2010 in seguito ad un’inchiesta approfondita sui costi e sulle condizioni del lavoro artistico che ha rivelato la pertinenza e l'utilità di un gruppo di lavoro a lungo termine che si occupi

Teatro : il Massimo di Palermo ospita ‘Opera Europa’ : Palermo, 30 set. (AdnKronos) – Dal 1 al 3 ottobre il Teatro Massimo di Palermo ospiterà per la prima volta due forum di ‘Opera Europa’, l’organizzazione europea che riunisce più di 200 festival e teatri d’opera e organizza in varie città conferenze aperte con lo scopo di creare relazioni per una sempre più ampia rete di coproduzioni europee. Il Massimo ospiterà i quaranta partecipanti dell’Human ...

Teatro : sold out per la prima de 'La Traviata' al Massimo di Palermo : Palermo, 14 set. (AdnKronos) - sold out ieri sera, al Teatro Massimo di Palermo, alla prima de 'La Traviata'. A debuttare in Sala Grande è stato il giovane direttore d’orchestra palermitano Alberto Maniaci che già aveva avuto modo di dirigere altre volte l’Orchestra del Massimo. In scena fino al 27

Teatro : sold out per la prima de ‘La Traviata’ al Massimo di Palermo : Palermo, 14 set. (AdnKronos) – sold out ieri sera, al Teatro Massimo di Palermo, alla prima de ‘La Traviata’. A debuttare in Sala Grande è stato il giovane direttore d’orchestra palermitano Alberto Maniaci che già aveva avuto modo di dirigere altre volte l’Orchestra del Massimo. In scena fino al 27 settembre ‘La Traviata’, con la regia di Mario Pontiggia, ripresa da Angelica Dettori, le scene di ...

Teatro : sold out per la prima de ‘La Traviata’ al Massimo di Palermo : Palermo, 14 set. (AdnKronos) – sold out ieri sera, al Teatro Massimo di Palermo, alla prima de ‘La Traviata’. A debuttare in Sala Grande è stato il giovane direttore d’orchestra palermitano Alberto Maniaci che già aveva avuto modo di dirigere altre volte l’Orchestra del Massimo. In scena fino al 27 settembre ‘La Traviata’, con la regia di Mario Pontiggia, ripresa da Angelica Dettori, le scene di ...

Casting di MG Fiftyone per un film - uno spot e un video per la TV e del Teatro Massimo : Casting aperti, a cura di MG Fiftyone per un film da girare a Roma, uno spot e un video per una nota trasmissione televisiva. Sono inoltre tuttora in corso le selezioni per il coro del Teatro Massimo di Palermo. MG Fiftyone Per la realizzazione di un nuovo film l'agenzia MG Fiftyone cerca uomini e donne di età comprese tra 18 e 70 anni e con domicilio nella Capitale. Le riprese in questione verranno poi effettuate a Roma il prossimo 16 ...

Teatro : al Massimo di Palermo torna 'La traviata' : Palermo, 11 set. (AdnKronos) - Grande attesa per il ritorno al Teatro Massimo di Palermo de 'La traviata'. L'appuntamento è venerdì 13 settembre, alle 20.30, con la regia di Mario Pontiggia, ripresa da Angelica Dettori, le scene di Francesco Zito e Antonella Conte e gli eleganti costumi sempre di Fr

Teatro : al Massimo di Palermo torna ‘La traviata’ : Palermo, 11 set. (AdnKronos) – Grande attesa per il ritorno al Teatro Massimo di Palermo de ‘La traviata’. L’appuntamento è venerdì 13 settembre, alle 20.30, con la regia di Mario Pontiggia, ripresa da Angelica Dettori, le scene di Francesco Zito e Antonella Conte e gli eleganti costumi sempre di Francesco Zito, con le luci di Bruno Ciulli. L’Orchestra del Teatro Massimo sarà diretta dal giovane direttore ...

Verdi e Rossini al Teatro Massimo di Palermo : Il Teatro Massimo di Palermo propone a settembre tre opere, La traviata di Giuseppe Verdi e Il barbiere di Siviglia di Gioachino Rossini in sala Grande, mentre a Danisinni, dopo il successo de L’elisir di Danisinni dell’anno scorso, Fabio Cherstich e Gianluigi Toccafondo creeranno una Cenerentola di Rossini ispirata all’opera di Rossini coinvolgendo il Coro di Danisinni e la Massimo Kids Orchestra diretta da Michele De Luca. Primo ...

È morto Cosimo Cinieri - massimo esponente del Teatro italiano : Marco Della Corte Dell'attore si ricorda il celebre sodalizio con Carmelo Bene, Cinieri lavorò sia in campo teatrale che cinematografico, indimenticabili le sue versioni di Otello e De Sade Cosimo Cinieri, uno dei più rilevanti esponenti del teatro italiano, è morto dopo una lunga malattia. L'attore nacque nel 1938 a Taranto e di lui è celebre il sodalizio con Carmelo Bene, con cui divise per anni la scena come comprimario. Tra i ...

Lirica : Giambrone al Teatro Massimo - Consulta Palermo 'ha vinto la cultura' : Palermo, 17 ago. (AdnKronos) - Plauso della Consulta delle Culture di Palermo alla riconferma di Francesco Giambrone come sovrintendente del Teatro Massimo. "Siamo felici per l'esito positivo di questa vicenda che afferma una scelta condivisa da tutta la città - afferma il presidente della Consulta

Lirica : Giambrone al Teatro Massimo - Consulta Palermo ‘ha vinto la cultura’ : Palermo, 17 ago. (AdnKronos) – Plauso della Consulta delle Culture di Palermo alla riconferma di Francesco Giambrone come sovrintendente del Teatro Massimo. “Siamo felici per l’esito positivo di questa vicenda che afferma una scelta condivisa da tutta la città – afferma il presidente della Consulta Ibrahima Kobena – A vincere oggi è la cultura che, grazie a Francesco Giambrone, è sempre volata alta, creando ...

Palermo - dopo i “dubbi” il ministro Bonisoli conferma il fratello del vicesindaco come soprintendente del Teatro Massimo : Francesco Giambrone resta al timone del Teatro Massimo di Palermo, Oggi pomeriggio il ministro dei Beni culturali Alberto Bonisoli ha firmatoi il decreto di nomina del sovrintendente dell’ente lirico dopo le polemiche dei giorni scorsi sulla sua conferma. Il 14 agosto, dopo i dubbi sollevati dal ministro, il Consiglio di indirizzo si è riunito e ha confermato ancora una volta all’unanimità la scelta di Giambrone. Oggi la ratifica del ministro ...

Lirica : Teatro Massimo Palermo - Bonisoli firma conferma nomina Giambrone : Palermo, 16 ago. (AdnKronos) – Francesco Giambrone resta al timone del Teatro Massimo di Palermo, Oggi pomeriggio il ministro dei Beni culturali Alberto Bonisoli ha firmatoi il decreto di nomina del sovrintendente dell’ente lirico dopo le polemiche dei giorni scorsi sulla sua conferma. Il 14 agosto, dopo i dubbi sollevati dal ministro, il Consiglio di indirizzo si è riunito e ha confermato ancora una volta all’unanimità ...