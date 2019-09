Taylor Mega e Giorgia Caldarulo commentano il post confronto con Erica Piamonte su

Live-Non è la D'Urso - Taylor Mega contro Erica Piamonte : in ascensore finisce malissimo : Attimi di tensione nella puntata di domenica 29 settembre di Live-Non è la D'Urso, il programma in prima serata su Canale 5 condotto da Barbara D'Urso. La web influencer Taylor Mega è tornata a far parlare di sé dopo l'ufficializzazione del fidanzamento con l'ex corteggiatrice di Uomini e Donne Gior

Tra Taylor Mega e Giorgia si abbatte la furia di Erica Piemonte : “Io vorrei rispondere a questo paparazzo che lui può dire quello che vuole ma le cose che succedono nell’intimità non si possono raccontare”. Così Taylor Mega risponde a “Live non è la d’Urso” alle accuse di un paparazzo che racconta che con la sua nuova fidanzata non esiste nessuna storia, ma è tutta montata a favore di telecamera. Taylor è in studio da Barbara d’Urso insieme alla nuova fidanzata Giorgia con cui si tiene mano nella mano. “C’è ...

Taylor Mega ed Erica Piamonte - lo scontro a Non è la D'urso : 'Eravamo una coppia aperta' : Nella nuova puntata di Live-Non è la D'urso si è parlato nuovamente del triangolo amoroso tra Taylor Mega, Erica Piamonte e Giorgia Caldarulo. La bella influencer ha ufficializzato la sua storia d'amore con l'ex corteggiatrice di Paolo Crivellin. Tale situazione ha parecchio infastidito Erica che ha accusato Taylor di averla tradita quando stavano ancora insieme. Giorgia, l'attuale fidanzata della Mega, è intervenuta per marcare il territorio e ...

Live Non è la d'Urso - il confronto tra Taylor Mega - Erica Piamonte e Giorgia Caldarulo (VIDEO) : Il triangolo tra Taylor Mega, Erica Piamonte e Giorgia Caldarulo prende vita per la prima volta anche in tv, a Live non è la d'Urso. L'influencer presente in studio con la sua fidanzata Giorgia ha confermato che la relazione tra le due è realmente in corso mentre le prende la mano, stavolta però Barbara d'Urso le ha dato la possibilità di chiarire la situazione con Erica incontrandola nell'ascensore, la stanza laterale allo studio che consente ...

Taylor Mega : “Con Erica una relazione aperta” - poi lo scontro in ascensore : Taylor Mega e Erica Piamonte: scontro a Live-Non è la d’Urso Barbara d’Urso è tornata ad occuparsi del triangolo amoroso tra Taylor Mega, Erica Piamonte e Giorgia Caldarulo. A Live-Non è la d’Urso Taylor ha ufficializzato la sua relazione con Giorgia, ex corteggiatrice di Paolo Crivellin a Uomini e Donne. Le due, uscite allo scoperto […] L'articolo Taylor Mega: “Con Erica una relazione aperta”, poi lo scontro ...

Giorgia Caldarulo - chi è la fidanzata di Taylor Mega : Giorgia Caldarulo da qualche settimana è balzata agli onori delle cronache rosa per la sua relazione con Taylor Mega. A lanciare lo scoop è stato dapprima Riccardo Signoretti nel corso di Pomeriggio5, rivelando di essere in possesso di alcune foto esplicite dell'influencer in compagnia di una ragazza. Moltissimi seguaci di Taylor Mega hanno immaginato potesse trattarsi di Erica Piamonte, con la quale da diverso tempo l'influencer ha imbastito ...

Mattino Cinque Taylor Mega sono bulimica per colpa dello stress : L’influencer ed ex naufragaTaylor Mega ospite a “Mattino Cinque” ha rivelato di soffrire di bulimia, anche se è a conoscenza dei danni che derivano da un disturbo del comportamento alimentare simile, la Mega ha confessato alla conduttrice Federica Panicucci di non volerne discutere sui social per non indurre le sue fan a seguire una dieta scorretta. L’influencer ha spiegato di cadere vittima del disturbo soprattutto nei momenti ...

Taylor Mega : "Non ho mai finto sentimenti con nessuna o nessun ex" : L'ex gieffina e naufraga dell'Isola dei Famosi Taylor Mega è piombata nuovamente sulle cronache gossip per via del triangolo fra lei, Erica Piamonte (sono state concorrenti insieme nella casa del Grande Fratello) e Giorgia Caldarulo che giorni fa è stata pizzicata mentre baciava l'influencer.La situazione di Taylor al momento è discussa soprattutto a Pomeriggio cinque dove ha cercato di chiarire la questione ma anche sui social e come ...

Taylor Mega - confessione notturna spiazza : “Finto di non provare affetto” : Erica Piamonte e Taylor Mega, è davvero tutto finito? Ormai non si fa che parlare d’altro: del caso “Taylor Mega ed Erica Piamonte“, le due ragazze che si sono incontrare per la prima volta al Grande Fratello e che hanno fatto largamente chiacchierare per la loro strana relazione. Abili entrambe a cavalcare l’ondata mediatica, attualmente […] L'articolo Taylor Mega, confessione notturna spiazza: “Finto di non ...

Giorgia Caldarulo ad Erica Piamonte : "Taylor Mega ha scelto la moscia" (video) : Nuovo scontro social tra Erica Piamonte e la 'rivale in amore' Giorgia Caldarulo per Taylor Mega. Le due ragazze, ancora una volta, si sono battibeccata su Instagram, dopo le ultime rivelazioni nella puntata di ieri di 'Pomeriggio 5'. Giorgia Caldarulo: 'Spero di fidanzarmi con Taylor Mega. Erica? La vedo grezza nei modi, è superficiale' prosegui la letturaGiorgia Caldarulo ad Erica Piamonte: ...