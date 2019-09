Tassa su merendine e bibite? Sacrosanta | ma non basta

Francesca Cipriani : No Tassa sulle merendine - ne mangio troppe! : Francesca Cipriani, ex pupa de La Pupa e il Secchione, torna a far parlare di sé. Infatti, la bionda esplosiva ha rilasciato una dichiarazione durante una recente intervista nel programma Un giorno da pecora, su Rai Radio1, talmente estrema da mobilitare il pubblico. Dapprima la Cipriani ha voluto sottolineare la sua simpatia per il leader della Lega ed ex Ministro dell’Interno Matteo Salvini, tanto da arrivare a sostenere: “Non l’ho mai visto ...

Crozza è il ministro dell’Economia Gualtieri : “Aumento dell’Iva - Tassa sulle merendine?”. Le risposte con la chitarra sono uno spasso : Durante la prima puntata della nuova stagione di Fratelli di Crozza – in onda tutti i venerdì in prima serata sul Nove – Maurizio Crozza diventa il ministro dell’Economia, Roberto Gualtieri, il “ministrello”, che a ogni domanda legata alla legge di Bilancio e alle iniziative del governo in materia economica risponde con la sua inseparabile chitarra (e un po’ di bossa nova). Live streaming, episodi completi e clip ...

Italia Viva - Boschi contro la Tassa sulle merendine : “Non condivido. Meglio insegnare ai ragazzi di mangiare sano” : “No, non condivido la proposta di tassare le merendine lanciata dal ministro dell’Istruzione, perché non condivido l’idea di alzare necessariamente le tasse per poter fare qualcosa. In un Paese in cui le tasse sono già altissime dobbiamo evitare che aumentino ancora”. Parole di Maria Elena Boschi, capogruppo alla Camera di Itala Viva, intervenuta a L’Intervista di Maria Latella su SkyTg24. “Il tema di educazione alimentare è un ...

Tassa sulle merendine : i casi di alcuni Paesi e gli effetti : Tassa sulle merendine: i casi di alcuni Paesi e gli effetti Tra i primi a lanciare pubblicamente l’idea della cosiddetta Tassa sulle merendine che in realtà sarebbe da intendere come una “Tassa di scopo ad esempio sulle bibite gassate o sulle merendine” appunto – per dirla con le sue parole – è stato il ministro dell’Istruzione Fioramonti. Sulla proposta si registrano pareri discordanti, sia all’interno della ...

Matteo Salvini-show - lancia merendine dal palco per contestare la Tassa M5s-Pd : Una risposta iconica alle follie giallorosse. Si parla della ventilata tassa sulle merendine e sulle bevande gassate su cui M5s e Pd stanno ragionando e studiando. Un'altra gabella, insomma, una folle imposta. Una tassa da cui Matteo Salvini prende le distanze con la già citata risposta iconica. Il

Tassa merendine - Sallusti vs De Gregorio : “Anche pastasciutta fa male - dipende da quanta ne mangi”. “Non fa onore alla tua intelligenza” : Botta e risposta serrato a Dimartedì (La7) tra la giornalista di Repubblica, Concita De Gregorio, e il direttore de Il Giornale, Alessandro Sallusti, circa la stretta alla fiscalità sui cibi zuccherati come le merendine, così come prospettato dal ministro M5s dell’Istruzione, Lorenzo Fioramonti. De Gregorio si dichiara favorevole, al contrario di Sallusti che definisce la proposta ‘terribile’ e parla di ‘Stato ...

Tassa su merendine e bibite gasate : combattere l'obesità fa bene alle casse dello Stato : Sta facendo discutere la proposta lanciata dal Ministro dell'Istruzione Lorenzo Fioramonti, sposata anche dal Premier Giuseppe Conte, di Tassare le merendine e le bibite gasate. Una misura questa in realtà non inedita, perché già adottata in decine di Paesi, proprio con lo scopo di combattere l'obesità giovanile e al contempo ricavare risorse preziose per le casse dello Stato, che possono essere reinvestite su Scuola e Sanità. Health tax: i casi ...

Tassa su merendine e bibite - milioni di euro allo Stato e abitudini più sane : dall’Ungheria al Regno Unito - la “health tax” è un modello : Quella ungherese è un modello a livello internazionale. Nel Regno Unito lo Stato ha incassato meno di quanto stimava perché le aziende hanno abbassato la quantità di zuccheri in bevande e snack. In Danimarca è stata abolita perché danneggiava l’economia (con migliaia di posti di lavoro persi) perché i cittadini compravano gli stessi prodotti in Svezia e in Germania. La chiamano “health tax” ma anche “sin tax“, la ...

Fisco : Unc - ‘sì a Tassa su merendine accompagnata da messaggio educativo’ : Roma, 23 set. (AdnKronos) – “Non siamo pregiudizialmente contro la sugar tax, se accompagnata da messaggi educativi”. Lo afferma Massimiliano Dona, presidente dell’Unione nazionale Consumatori entrando nel dibattito sulla tassa alle merendine.“Se la finalità venisse comunicata adeguatamente, ad esempio sulle confezioni stesse dei prodotti, con un bollino che spiega le ragioni della tassa stessa, allora potrebbe ...

Fisco : Fai Cisl - miope Tassare bibite e merendine - si apra tavolo con sindacati : Roma, 23 set. (AdnKronos) – “tassare bibite e merendine, come ipotizzato da alcuni esponenti del Governo in questi giorni, per fare cassa, è inutile e sbagliato, si punti piuttosto sull’educazione alimentare”. Lo afferma in una nota il segretario generale della Fai Cisl, Onofrio Rota. “è certamente importante elevare la cultura del cibo e l’educazione alimentare, – sostiene Rota – anche con ...

La7 - Ronzulli addenta uno snack al cioccolato in diretta tv : “Mangio merendine perché a furia di Tassarle non le faranno più” : La senatrice di Forza Italia Licia Ronzulli ha mangiato una merendina durante la diretta di L’aria che tira, su La7. “Mangio merendine perché tra un po’ a furia di tassarle non le produrranno più” ha detto durante il collegamento con lo studio, commentando le parole di Conte che aveva definito “praticabile” un aumento della tassazione sugli snack. “L’educazione alimentare non ce la deve insegnare ...

Tassa sulle merendine : come funziona - quanto costa e chi già la applica : La Tassa sulle merendine è sul tavolo del governo Conte 2. «Non è deciso ancora nulla, la valuteremo insieme, ci ragioneremo e ci confronteremo», ha detto il premier Giuseppe Conte rispondendo ai giornalisti appena arrivato a New York per partecipare ai lavori dell'Assemblea generale dell'Onu. «È prematuro dire se decideremo di sì, tra le ipotesi che ho ventilato c'è anche questa possibilità, un'iniziativa che rappresenta un nuovo approccio in ...

Come funziona la Tassa su merendine e bibite nel mondo : (Foto: Bloomberg/Getty Images) Nelle prossime settimane il governo italiana dovrà discutere la manovra finanziaria per il prossimo anno, e Come sempre spunta il problema di dove trovare le risorse. Tra le ipotesi avanzate, il presidente del Consiglio Giuseppe Conte è tornato a parlare di una possibile tassa sulle merendine e sulle bevande zuccherate, Come riporta Ansa. Si tratterebbe di un sovrapprezzo su bibite e prodotti dolciari per ...