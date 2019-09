Taribo West shock | le dichiarazioni dell’ex Milan sono clamorose | “la mafia ha fatto di

Fonte : sportfair

(Di lunedì 30 settembre 2019)lascia tutti senza parole: le rivelazioni dell’ex Inter e, ex calciatore di Inter e, sta facendo parlare di sè per dellescottanti rilasciati al sito “Score Nigeria”. L’ex difensore nigeriano, ricordato da molti per le particoli accongiature e per gli atteggiamenti eccentrici, ha rilasciato rivelazionisul suo addio al: “lahadi tutto per farmi andare via dal. Sulla stampa hanno scritto che ero infortunato e i medicistati corrotti per dire che ero infortunato, ma era una bugia. Lo hannoperché ritenevano impensabile che un giocatore africano potesse prendere il posto dei veterani“, ha affermato con riferimento a Paolo Maldini e Billy Costacurta.L'articolo, ledell’ex: “la ...

