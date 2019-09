Taribo West | l’accusa è pesantissima | “La mafia fece di tutto per mandarmi via dal Milan”

Fonte : calcioweb.eu

(Di lunedì 30 settembre 2019) A cavallo fra gli anni ’90 e 2000, un difensore nigeriano è passato dalle parti di Milano, giocando per Inter e Milan:. Ricordato più per le sue capigliature e per i suoi comportamenti eccentrici, l’ex calciatore ha fatto parlare di sé per alcune dichiarazioni al sito ‘Score Nigeria’. “Laha fatto diper farmi andare via dal Milan. Sulla stampa hanno scritto che ero infortunato e i medici sono stati corrotti per dire che ero infortunato, ma era una bugia. Lo hanno fatto perché ritenevano impensabile che un giocatore africano potesse prendere il posto dei veterani. Avevo ricevuto un’offerta dal Liverpool, ma alla fine dovetti ‘accontentarmi’ del Derby County”. L'articolo, l’accusa è: “Ladipervia dal Milan” ...

