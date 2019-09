Tanti smartphone Android e non solo in offerta nel nuovo volantino Expert

Da MediaWorld torna il NO IVA : sconti su Tantissimi smartphone e altri dispositivi : MediaWorld rilancia il suo NO IVA, con uno sconto pari all'IVA su tantissimi dispositivi tra smartphone altri dispositivi tecnologici. L'articolo Da MediaWorld torna il NO IVA: sconti su tantissimi smartphone e altri dispositivi proviene da TuttoAndroid.

MediaWorld spinge sugli X-Days e sconta online Tanti smartphone Android : MediaWorld lancia nuovi X-Days, con tante offerte valide solo online su diversi modelli di smartphone, tablet Android e wearable: andiamo a scoprire tutti gli sconti disponibili fino al 26 settembre. L'articolo MediaWorld spinge sugli X-Days e sconta online tanti smartphone Android proviene da TuttoAndroid.

“Questo autunno non ha prezzo” da Expert - che sconta Tanti smartphone Android : Expert si prepara a lanciare il nuovo volantino "Questo autunno non ha prezzo", con tante offerte su smartphone Android valide nei punti vendita del gruppo Gaer. Scopriamo tutti i migliori sconti proposti. L'articolo “Questo autunno non ha prezzo” da Expert, che sconta tanti smartphone Android proviene da TuttoAndroid.

Da iPhone a Huawei - Tanti nuovi smartphone in arrivo : nuovi smartphone sono pronti per arrivare sul mercato, come dimostra la fiera tecnologica Ifa in corso a Berlino: grande attesa per smartphone pieghevoli, a doppio schermo, con chip per la connessione 5G, dispositivi di fascia media, low cost, con fotocamere potenti. Tra pochi giorni è previsto il lancio dei nuovi iPhone e lo sbarco della nuova serie di smartphone Huawei. L’evento Apple del 10 settembre sarà incentrato sui nuovi iPhone che ...

Vodafone propone Tanti smartphone a rate senza anticipo a partire da 1 - 99 euro al mese : Vodafone ha aggiornato il listino degli smartphone acquistabili a rate e senza anticipo, prevendo opzioni dalla fascia più economica fino a quella premium. L'articolo Vodafone propone tanti smartphone a rate senza anticipo a partire da 1,99 euro al mese proviene da TuttoAndroid.

Aggiornamenti di agosto in arrivo per Tanti smartphone Samsung e Huawei : Samsung Galaxy M20, Galaxy M30, Huawei Mate 20 Lite, P20 Lite e P Smart stanno ricevendo nuovi Aggiornamenti con le patch di sicurezza di agosto 2019. L'articolo Aggiornamenti di agosto in arrivo per tanti smartphone Samsung e Huawei proviene da TuttoAndroid.

Realme punta in alto e il CEO parla di Tanti progetti futuri - fra smartphone e OS : Nel corso di un'intervista rilasciata allo staff di GSMArena, il CEO di Realme India, Madhav Sheth, si è soffermato su alcuni aspetti che riguardano la sua azienda L'articolo Realme punta in alto e il CEO parla di tanti progetti futuri, fra smartphone e OS proviene da TuttoAndroid.

Google ARCore abbraccia Tanti nuovi smartphone - fra cui Xiaomi Mi A3 : Google approva e aggiunge nuovi dispositivi al suo sempre crescente elenco di dispositivi supportati da ARCore, dopo aver collaborato con gli OEM per calibrare le fotocamere e i sensori dei loro smartphone. Oggi il roster si arricchisce con 7 nuovi dispositivi, tra cui Samsung Galaxy Note 10 e Galaxy Note 10+, Xiaomi Mi A3 e Realme X. L'articolo Google ARCore abbraccia tanti nuovi smartphone, fra cui Xiaomi Mi A3 proviene da TuttoAndroid.