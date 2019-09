Superbike – Domenicali attacca Bautista | la replica dello spagnolo è velenosa | “sono

Fonte : sportfair

(Di lunedì 30 settembre 2019) Il pilotahato duramente al CEO della Ducati che lo aveva accusato via social per il suo passaggio in Honda Non avrebbe voluto rispondere alle accuse, ma Alvaronon è riuscito a trattenersi nel week-end di Magny Cours.to da Claudioper il suo passaggio alla Honda, lohato duramente al CEO Ducati in conferenza stampa, ironizzando sui motivi del trasferimento. LaPresse/Massimo Paolone Incalzato dai giornalisti, Bau ha ammesso: “ho deciso di andare in Honda perché sono stupido e pazzo. Sono contento della mia squadra, mi sento veramente bene, ho sempre cercato di dare il meglio e con Honda farò lo stesso. È difficile spiegare senza dare fastidio a nessuno, ma la mia decisione non ha a che fare con i soldi. Devi mettere tutto sulla bilancia e capire cosa è meglio per te. Rimango comunque un pilota Ducati fino a fine ...

