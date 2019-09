Fonte : ilnapolista

(Di lunedì 30 settembre 2019) Nel 1958 rifiutò il passaggio sia al CSKA Mosca (squadra dell’Armata Rossa) che alla Dinamo (quella del KGB). Accusato per una finta violenza sessuale fu condannato ai lavori forzati in un gulag in Siberia. Nel ’65 tornò a giocare nella Torpedo, portandola al titolo Ilracconta ladi, attaccante di talento che giocò nella Torpedo Mosca diventando cannoniere e idolo delle folle. Era definito il Pelé sovietico, in quanto attaccante più forte in circolazione. A 21 anni era bello, alto e possente, “con un volto da adolescente incorniciato da riccioli chiari”. Era adorato dalle ragazze di tutta la Russia. Rifiuta il trasferimento allo Spartak, il club del popolo, alla Lokomotiv di proprietà del Ministero dei Trasporti, al Cska, la squadra dell’Armata Rossa, e alla Dinamo, la squadra del Kgb. Un rifiuto che al partito proprio non ...

napolista : Sul Giornale la storia di Eduard Strel'cov, il #Pelè russo che sfidò il #Cremlino - ilNapolista - guirav : @PierluigiBattis Giusto riconoscimento a un grande europeo, ricordo che solo Montanelli sul Giornale lo pubblicava - luigimuzii : .@claudiocerasa & @ilfoglio_it: € 1,99 per leggere una ridicola intervista a Jaron Lanier, giusto per scoprire, sub… -