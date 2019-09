“Stuprata tante volte | mai detto niente” La figlia del famoso attore confessa | il

Fonte : caffeinamagazine

(Di lunedì 30 settembre 2019) ”Lo scorso anno sono stata violentata e ho avuto un aborto..e molto altro. Ho affrontato un lungo periodo di depressione e ansia ma ora sono 110 giorni che non prendo una pasticca”. Sono le rivelazioni choc di Clara McGregor,23enne dell’Ewan,per aver interpretato Mark Renton in Trainspotting (1996) e il Cavaliere Jedi Obi-Wan Kenobi nella trilogia prequel di Guerre stellari. La modella si èta con una lunga lettera pubblicata sul suo profilo Instagram. Parole toccanti, che raccontano di un momento doloroso della vita della McGregor. “Un piccolo momento di onestà”, come lo definisce lei nella didascalia delle foto postate, “nella speranza che possa aiutare altri a sentirsi meno soli”. La 23enne parla quindi del suo stato mentale di ansia che la accompagna da quando aveva quattro anni.Poi spiega che “non sapeva ci ...

