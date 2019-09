Striscia la notizia | Brumotti picchiato nella zona della droga | E' un luogo

Milan - Striscia la Notizia consegna il tapiro d’oro a Maldini : “che sofferenza!” : Striscia la Notizia consegna il tapiro d’oro a Paolo Maldini dopo il pessimo inizio di stagione di Giampaolo: il dirigente rossonero sottolinea la ‘sofferenza’ di queste prime partite Nella puntata di questa sera di Striscia la Notizia, in onda su Canale 5, verrà trasmesso il servizio nel quale Valerio Staffelli consegnerà il tapiro d’oro a Paolo Maldini. Dopo il pessimo inizio di stagione del Milan, con 4 sconfitte ...

Striscia la Notizia - Ezio Greggio smonta Michelle Hunziker : "Vestito fatto col cu... Ecco cosa sembra" : No, Striscia la Notizia non risparmia nessuno. Nemmeno la stessa conduttrice del programma, ovvero Michelle Hunziker, protagonista della rubrica "Moda Caustica" trasmessa nel corso dell'edizione del tg satirico in onda su Canale 5 sabato 28 settembre. La conduttrice, infatti, viene dileggiata dalla

Striscia la Notizia e il maiale al guinzaglio da Marco Liorni : Italia Sì nel mirino - il video : Striscia la Notizia, nella consueta rubrica I nuovi mostri, infila anche la scenetta del porcello a Italia Sì. Di cosa si tratta? Nell'ultima puntata della trasmissione del sabato di Marco Liorni, Rita Dalla Chiesa è entrata con il maiale Dior, ormai famosissimo. Dopo essere stato avvistato più di u

Striscia la Notizia - un massacro per Vittorio Sgarbi : "Ma come si è ridotto?" - una versione mai vista : Anche Vittorio Sgarbi può vincere la classifica de I nuovi mostri, la poco ambita graduatoria sul peggio che si vede in tv proposta da Striscia la Notizia. L'ultimo appuntamento con la rubrica è stato trasmesso dal tg satirico nella puntata di venerdì 27 settembre. E, come detto, il "nuovo mostro" è

Striscia la notizia - il video choc del pestaggio di Vittorio Brumotti : immagini forti / Guarda : Striscia la notizia ha mostrato il video (presente anche sul sito) del tremendo pestaggio di Vittorio Brumotti avvenuto nel pomeriggio di giovedì 26 settembre. Brumotti è stato aggredito insieme alla sua troupe a Pescara, dove si era recato per girare un servizio sullo spaccio di droga in strada. B

Vittorio Brumotti pestato a Pescara/ Video - operatore Striscia la Notizia in ospedale : Vittorio Brumotti pestato a Pescara mentre registrava un servizio per Striscia la Notizia. Video aggressione, operatore finisce in ospedale.

Inviato si Striscia la Notizia - aggredito a Rancitelli - stava facendo servizio sullo spaccio : Pescara - L'aggressione nel pomeriggio di ieri quando l'Inviato di Striscia La Notizia, Vittorio Brumotti, stava per girare un servizio sullo spaccio di droga in strada, nel quartiere Rancitelli a Pescara. Il giornalista è stato riconosciuto e avvicinato da alcune persone, tra cui un paio di donne, che lo hanno colpito con calci e pugni. Non se l'è scampata nemmeno un cameramen, a sua volta malmenato dal gruppo di ...

Striscia la Notizia - Vittorio Brumotti e il cameraman pestati dai pusher : costretti alle cure in ospedale : Nel pomeriggio di giovedì 26 settembre, l'inviato del tg satirico Striscia La Notizia, Vittorio Brumotti, è stato aggredito insieme alla sua troupe a Pescara, dove si era recato per girare un servizio sullo spaccio di droga in strada. Brumotti si trovava nel quartiere Rancitelli, conosciuto come "Fe

Striscia la Notizia - sfottò a Greta Thunberg : ecco il discorso rivisitato - "trattenere le puzzette" : Anche Striscia la Notizia non si esime dallo sfottò nei confronti di Greta Thunberg, la paladina dell'ambientalismo globale, la ragazzina svedese che tanto divide l'opinione pubblica. Così, nel tg satirico di Antonio Ricci, nella puntata trasmessa su Canale 5 giovedì 26 settembre, è stata proposta u

Striscia la Notizia demolisce Nicola Zingaretti : "Papetè e agnani" - ma come parla il segretario del Pd? : Ma come parlano i politici? Questo l'argomento al centro di un irriverente servizio di Striscia la Notizia, trasmesso nella puntata del tg satirico di giovedì 27 settembre in onda su Canale 5. La squadra di Antonio Ricci ne ha per tutti: Matteo Salvini, Lorenzo Cesa, Giorgia Meloni e soprattutto Nic

Striscia la Notizia - Antonio Ricci spiega il deep fake di Matteo Renzi - : Francesca Galici Dopo le polemiche scatenate dal deep fake su Matteo Renzi mandato in onda a Striscia la Notizia, il programma spiega le intenzioni e i motivi che hanno portato alla sua messa in onda attraverso le parole di Antonio Ricci Sta destando molto scalpore il servizio di Striscia la Notizia andato in onda lunedì durante la prima puntata del tg satirico di Canale5 realizzato con l'intelligenza artificiale e l'apprendimento ...

Striscia la notizia - il debutto di Philippe Daverio nel tg satirico : ecco il suo nuovo ruolo : Questa sera a Striscia la notizia (Canale 5, ore 20.35) debutta la nuova rubrica “MUAGG-Il museo aggratis”, curata dal critico d’arte Philippe Daverio, che nel corso della stagione esplorerà le bellezze artistiche italiane che si possono ammirare senza pagare. In occasione della prima puntata, il nu

Striscia la Notizia si scatena contro Alessia Marcuzzi : "Eccesso di bisturi" - attenzione a queste immagini : Primo appuntamento della nuova stagione a Striscia la Notizia con una delle rubriche storiche e più irriverenti, ossia Fatti e Rifatti. E nel mirino del tg satirico di Antonio Ricci ci finisce una collega di Mediaset, collega in primissimo piano oggi come oggi: Alessia Marcuzzi, attualmente impegnat

Striscia la Notizia - Matteo Renzi fa retromarcia sull'imitazione : "Ho sbagliato - la portata è devastante" : Nella puntata di esordio stagionale di lunedì 23 settembre, il tg satirico di Antonio Ricci, Striscia la Notizia, ha trasmesso un finto fuorionda di Matteo Renzi, realizzato grazie alla tecnologia deepfake. Inizialmente il fondatore di Italia Viva, cogliendo l'ironia del video, aveva affermato: "Fin