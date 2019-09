Stranger Things 3 e The Walking Dead Michonne tra i giochi gratuiti di ottobre di Twitch

Netflix rinnova Stranger Things e sigla un accordo di produzione con i fratelli Duffer : Stranger Things, Netflix rinnova la serie per una quarta stagione e si tiene i fratelli Duffer con i quali stipula un accordo di produzione in esclusiva. Nessuno ne dubitava, ma la conferma è sempre necessaria, Netflix ha rinnovato Stranger Things per una quarta stagione. L’annuncio è arrivato con un video abbastanza semplice con il solito logo di Stranger Things e la musica che si sposta poi nel Sottosopra, ma poi arriva una conferma che ...

«Stranger Things 4» - quando esce e cosa significano gli indizi social di Netflix : Ci sono poche cose che sono sicure e non certe nel contempo e una di queste è Stranger Things 4. Da quando la terza stagione della serie ormai cult dei fratelli Duffer è uscita su Netflix, i fan aspettano con trepidazione la conferma ufficiale del proseguo della storia. Nessuna conferma ufficiale è ancora mai arrivata da Netflix, ma una cosa è certa: Stranger Things 4 si farà. Anzi, sebbene non ci sia traccia del ...

Stranger Things - spunta un orologio sugli account ufficiali. Fan in tilt : sugli account ufficiali Twitter e Facebook della serie Netflix Stranger Things, è apparsa una nuova immagine che ha fatto letteralmente impazzire i fan. Si tratta di un orologio capovolto, che in molti hanno interpretato come l'annuncio della quarta stagione. Nelle ultime ore i profili Facebook e Twitter di Stranger Things hanno pubblicato qualcosa che ha fatto immediatamente impazzire i fan più sfegatati della serie. Su entrambi i profili ...

Stranger Things 4 è realtà? Conto alla rovescia nel Sottosopra con la strana foto sui profili ufficiali : Il Conto alla rovescia verso l'annuncio ufficiale potrebbe essere iniziato e Stranger Things 4 potrebbe presto diventare realtà e non solo per via della scena post crediti di cui tutti abbiamo già parlato, ma per via di uno strano movimento social che, finalmente, ha smosso gli animi dei fan. La terza stagione è arrivata su Netflix lo scorso luglio e chi segue la serie sa bene che i ragazzi crescono troppo in fretta per far passare molto ...

Stranger Things 4 teoria : potrebbe essere stato Will a creare il Sottosopra : L'universo di Stranger Things è ricco di misteri inquietanti. Per risolverli servirebbero più stagioni, ma fino a che non si avranno delle risposte i fan della serie si arrovellano per costruire teorie più o meno plausibili. C'è una grande domanda che attanaglia le menti degli appassionati spettatori di Stranger Things: chi o cosa ha dato vita al Sottosopra? Il pubblico sa che l'Upside Down è una dimensione speculare della realtà, un'alternativa ...

Stranger Things 4 - Harbour posta su IG un girasole capovolto : forse è un indizio su Hopper : David Harbour continua a stuzzicare la curiosità dei fan di Stranger Things che ancora non sanno nulla sulla trama della quarta stagione. L’interprete dello sceriffo Jim Hopper sembra voler alimentare la speranza che il suo personaggio sia ancora vivo e pronto a tornare nei prossimi episodi. La terza stagione - pubblicata su Netflix il 4 luglio - si è conclusa con l'apparente morte dello sceriffo, coinvolto in una violenta esplosione. Alla fine ...

Stranger Things - anticipazioni trama 4 stagione : madre Undici sorprende : Storia Stranger Things 4, la madre di Undici non scomparirà nel nulla… anzi! La madre di Undici potrebbe rivelarsi un personaggio-chiave della quarta stagione di Stranger Things. Abbiamo capito che è capace anche lei di mettersi in contatto con alcune realtà parallele e, proprio come sua figlia, sanguina dal naso quando utilizza i suoi poteri

Da Stranger Things 3 a Instagram - lo strano messaggio di David Harbour stuzzica i fan di Hopper : David Harbour continua a stuzzicare i fan. A quasi tre mesi dall'arrivo di Stranger Things 3 c'è ancora chi guarda e riguarda gli episodi per cercare di capire se quello che ha visto è vero o c'è una chiave di lettura che possa riportare indietro Hopper anche in una quarta, e forse ultima, stagione della serie Netflix. Gli indizi a favore di un suo ritorno sono tanti, a cominciare proprio da quell'americano che abbiamo lasciato dietro le sbarre ...

Stranger Things 4 - verità sul Sottosopra : chi l'ha creato e cosa c'entra Will : Anticipazioni Stranger Things, la verità sul Sottosopra: Will vero protagonista della storia? Chi ha creato davvero il Sottosopra di Stranger Things? Una domanda, questa, a cui tutti i fan delle serie Tv Netflix hanno provato a dare una risposta. Difficile pensare che abbia avuto un'origine precisa, magari è esistito da quando è stato creato il

Dead by Daylight : il capitolo dedicato a Stranger Things è ora disponibile : Dead by Daylight offrirà ora ai giocatori anche un capitolo dedicato niente meno che a Stranger Things, con il quale potremo vivere le avventure di Nancy e Steve nella lotta contro il Demogorgone.Il nuovo capitolo di Dead by Daylight dedicato alla celebre serie Netflix è disponibile da oggi. In questo capitolo potremo scegliere di giocare nei panni del Demogorgone o interpretando uno dei due sopravissuti: Nancy Wheeler o Steve Harrington.Il ...

Stranger Things 4 - Steve cambia drasticamente look : Steve Harrington ha cambiato taglio di capelli in vista di Stranger Things 4: le ultime curiosità sull'attore che interpreta Steve Harrington Avverranno dei cambiamenti drastici nella quarta stagione di Stranger Things, ma non riguarderanno solamente la trama… anche i look di alcuni personaggi! Adesso sappiamo che Joe Keery – l'attore che interpreta Steve Harrington –

Stranger Things - lettera Hopper a Undici : cosa nasconde? Foto Netflix : Anticipazioni Stranger Things: cosa si nasconde dietro alla lettera di Jim Hopper? La lettera di Undici a Jim Hopper ha commosso tutti i fan di Stranger Things. Oggi la pagina Instagram di Netflix ha deciso di pubblicare le parole del compianto sceriffo alla figlia adottiva: una scelta non fatta a caso? Salta all'occhio una frase

Millie Bobby Brown di Stranger Things produrrà il film A Time Lost : La carriera della giovane attrice Millie Bobby Brown non sembra conoscere battute d’arresto: lanciata per il suo ruolo di Eleven nella serie Netflix Stranger Things, l’interprete quindicenne è la protagonista di Godzilla: King of Monsters e Godzilla vs Kong, mentre sarà anche in Enola Holmes, di cui sarà anche produttrice. E a proposito di produzione, l’ultimo progetto annunciato la vede collaborare proprio in questa veste ...

Stranger Things 4 cast - attori confermati : tutti i nomi : attori Stranger Things confermati: il cast della quarta stagione prende forma Quali sono gli attori di Stranger Things 3? Il cast non è stato svelato del tutto (mancano le new-entry) ma vi possiamo dire con certezza chi ci sarà dei precedenti personaggi delle tre stagioni. Nonostante la famiglia Bayers abbia lasciato Hawkins, sono state già