Stop Iva o taglio del cuneo fiscale Nella manovra c' è un buco da 5 miliardi

Def - vertice di governo senza esito : da Di Maio e Renzi Stop a Gualtieri sull'Iva : Ad agitare la maggioranza è il nodo delle risorse per la manovra: dove trovare i fondi per scongiurare aumenti selettivi dell'Iva.

Stop del Garante privacy alle impronte digitali anti-assenteisti : Secondo il Garante della privacy le misure approntate dal ministero della Pubblica amministrazione per contrastare il

?Giungla Capitale? - ora arriva lo Stop ai giardinieri invalidi : I rinforzi per lo sgangherato Servizio Giardini del Comune di Roma, d?ora in poi, dovrebbero essere tutti in grado di fronteggiare pini e platani che continuano a venir giù a ritmi mai...

Iva scuole guida : Stop restituzione - arriva il decreto del governo : Iva scuole guida: stop restituzione, arriva il decreto del governo Ci sono novità sul fronte Iva scuole guida: a Mattino 5, il viceministro all’Economia Antonio Misiani ha parlato di uno stop alla retroattività dell’Imposta sul valore aggiunto sulle scuole guida. Concetto poi ribadito con un post su Facebook: “La situazione paradossale che si è creata sulle scuole guida deriva da una sentenza di marzo 2019 della Corte di Giustizia UE, che ha ...

Manovra - ecco come cambierà l'Iva : Stop agli aumenti - via alla riforma delle aliquote : Prima il confronto con l'Unione europea, poi la taratura esatta degli obiettivi di finanza pubblica. Il metodo con cui il governo Conte bis sta lavorando alla Nota di aggiornamento al Def e alla...

Emma Marrone : dopo lo Stop arriva anche il messaggio dei Elodie : Un vero e proprio coro di sostegno e solidarietà, da parte di amici e colleghi ma anche di fan. dopo l’annuncio di Emma Marrone, costretta a prendersi una pausa per un problema di salute, ‘Forza Emma’ è diventato un trend topic di Twitter. “Succede. Succede e basta. Questo non era proprio il momento giusto, ma in certi casi nessun momento lo sarebbe stato”, aveva scritto Emma Marrone su Instagram accompagnato da una frase di John Lennon: ‘La ...

Tasse - arriva lo Stop di Di Maio "Il Governo deve abbassarle" : "Abbiamo come obiettivo quello di abbassare le Tasse, non di aumentarle. E secondo me è totalmente sbagliato scatenare un dibattito ogni giorno per parlare di nuovi balzelli". Il giorno dopo il dibattito sull'ipotesi di nuove Tasse da introdurre su merendine Segui su affaritaliani.it

Stop al contante - arriva la Carta unica : a cosa servirà e come funzionerà : Una Carta unica da utilizzare, contemporaneamente, come Carta d'identità, tessera sanitaria, strumento di accesso alla Pa e anche mezzo per effettuare i pagamenti elettronici. Questa è l'idea che il governo sta tentando di mettere in campo per incentivare l'uso della moneta elettronica e per ridurre l'uso del contante.Continua a leggere

Stop al contante - arriva la card unica per identità e pagamenti elettronici : Allo studio un progetto di tessera unica. Il sottosegretario al Mef, Alessio Villarosa (M5S): ci saranno carta d’identità, tessera sanitaria, identità digitale e possibilità di attivare in conto di pagamento presso qualsiasi sportello bancario o postale

Stop al contante - come il governo vuole incentivare i pagamenti con carte e bancomat : Per ridurre l'uso del contante e incentivare il ricorso ai pagamenti elettronici attraverso carte e bancomat, il governo sta pensando ad alcune misure da introdurre già con la prossima legge di Bilancio. La prima opzione è quella di infliggere sanzioni ai commercianti che non si dotino dei Pos. La seconda è quella di tagliare le commissioni per i pagamenti sotto una certa soglia.Continua a leggere

Meteo - Stop al caldo : arriva il freddo russo e crollano le temperature : L’Urlo Africano ha regalato un altro weekend di sole è mare, ma adesso è giunto di salutare davvero l’estate. Masse d’aria provenienti dalla russa porranno fine a questo caldo fuori stagione, portando con sé pioggia e temporali.Si legge sul Meteo.it: Mercoledì la situazione andrà seriamente peggiorando, un po’ su tutto il Nord. Colpite da forti rovesci temporaleschi e locali ...

Stop al contante : due strade per incentivare l’utilizzo del Pos : Tra le misure allo studio l’introduzione della penalità per chi non accetta pagamenti tracciabili dopo lo Stop dello scorso anno da parte del Consiglio di Stato al regolamento che prevedeva la sanzione di 30 euro. Si studia anche un taglio delle commissioni

Terremoto Centro Italia - prima visita di Conte : “Domande ricostruzione privata troppo lente : ora Stop alle proroghe. Definire interventi” : Arquata del Tronto, poi Accumoli e infine Castelsantangelo sul Nera. La prima visita ufficiale del presidente del Consiglio, come capo del nuovo esecutivo M5s-Pd, come aveva promesso, è nelle zone colpite dal sisma del 2016. Con Giuseppe Conte, nel breve tour tra i paesi più colpiti, ci sono anche Angelo Borrelli, capo della Protezione Civile e Piero Farabollini, commissario straordinario per la ricostruzione, succeduto a Paola De Micheli, ...