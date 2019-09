Sondrio | per festeggiare la medaglia vinta sale sul ponte per gioco e precipita

Fonte : ilgiornale

(Di lunedì 30 settembre 2019) Lavinia Greci Alessandro Rossi, 19enne campione di corsa in montagna, stava festeggiando la vittoria con alcuni amici, quando ha deciso di salire sulla tettoia che costeggia il greto del fiume. È ricoverato in prognosi riservata Aveva ottenuto da poco un importante risultato sportiv: unad'argento ai campionati nazionali juniores di corsa in montagna. Così aveva scelto dicon gli amici, nel centro della sua città. Ma a causa di una caduta da un, Alessandro Rossi, 18enne della zona, conosciuto per essere un campione della sua disciplina e scialpinista, è ricoverato in ospedale ain prognosi riservata. Secondo quanto riportato da Il Giorno, il fatto è accaduto sabato sera, poco prima delle 23, nel centro storico del capoluogo valtellinese. In base alle prime ricostruzioni fatte dai carabinieri, fatte grazie alle testimonianze degli amici del ...

