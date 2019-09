Somanlia | attacco contro militari italiani | bomba contro due mezzi La situazione

Fonte : caffeinamagazine

(Di lunedì 30 settembre 2019) Un ordigno posizionato su una strada è esploso colpendo un convoglio “con a bordo” vicino all’accademia militare ‘Jaalle Siyad’ a Mogadiscio, la capitale somala. Lo ha riferito il portale d’informazione ‘Garowe Online’, secondo il quale nessun gruppo ha rivendicato l’. La notizia è stata confermata dallo Stato Maggiore della Difesa. Nella tarda mattina di oggi, riferisce la Difesa, due Vtlm Lince, appartenenti ad un convoglio di tre, sono stati coinvolti in un’esplosione al rientro da un’attività addestrativa a favore della Forze di sicurezza somale. Al momento non si registrano conseguenze per il personale italiano. Le cause dell’esplosione sono in corso di accertamento. Ioperano nell’ambito della missione europea in Somalia (Eutm), finalizzata al rafforzamento del Governo ...