Slofie | cosa sono e come si fanno

Fonte : gqitalia

(Di lunedì 30 settembre 2019) Una delle nuove funzionalità introdotte su iPhone 11 e 11 Pro si chiama, dal gioco di parole tra selfie e slow-motion. Quando Apple ne ha parlato sul palco di Cupertino sembrava una battuta per pubblicizzare la possibilità di registrare brevi video al rallentatore dalla fotocamera anteriore, invece potrebbe trasformarsi in un nuovo step evolutivo: da autoscatto a selfie fino al nuovo. Un viaggio lungo 50 anni che passa dalle vecchie foto sbiadite fatte con la Polaroid al nuovo alter ego digitale che spopola sui social network, fino alla prossima versione in formato video.è il nome che Apple dà ai selfie al rallentatore: sfruttando la possibilità di registrare video a 120 fotogrammi al secondo dalla camera anteriore, puoi farti un video rallentato ad effetto per acchiappare più like su Instagram. Apple ci crede tantissimo, al punto che ...