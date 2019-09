Sindaco L’Aquila | “Nuovo ufficio postale ha grande valore simbolico”

L’Aquila è troppo bella per Zerocalcare e Saviano - dice il Sindaco Biondi : «Non ce li voglio all'Aquila perché L'Aquila è una città plurale, nobile, aristocratica, bella ; è una città che non merita questo genere di cose»

L’Aquila - Sindaco Biondi : “Su Festival Incontri mi accusano di censura. Saviano e Zerocalcare non li voglio - città non merita queste cose” : Ospite della kermesse di Atreju, il sindaco de L’Aquila Pierluigi Biondi è tornato sulla polemica sul Festival Incontri e sull’esclusione di Roberto Saviano e Zerocalcare dalla lista degli ospiti (esclusione chiesta dallo stesso Comune). “Sono stato accusato di censura – ha detto il sindaco di Fratelli d’Italia dal palco – solo perché ho chiesto a una tizia di non spendere 700mila euro per fare una carnevalata ...

Perché Zerocalcare e Saviano devono andare a L'Aquila - alla faccia del Sindaco

L’Aquila - Roberto Vecchioni canta “Bella Ciao” in piazza e il Sindaco leghista attacca : “È propaganda politica di basso livello” : “Bella Ciao” per il sindaco leghista di Ovindoli, in provincia dell’Aquila, Simone Angelosante, è “propaganda politica di basso livello”. Così, come riporta il quotidiano Il Centro, il primo cittadino ha commentato l’esibizione di Roberto Vecchioni, scagliandosi contro il cantante milanese che lo scorso weekend si è esibito per la Festa dei Santi Patroni, riempendo la piazza principale del paese e intonando, ...