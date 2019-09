Silvia Vono | bomba sul Movimento 5 Stelle | In molti mi potrebbero seguire | ci

Silvia Vono : "Altri M5s mi seguiranno ne partito di Renzi. Per me una rinascita esprimere le mie idee" : ″È possibile che altri del M5S mi seguano. Se usciranno dalla logica in cui sono irretiti e capiranno cos’è la libertà e la democrazia. Penso che molti ci stiano riflettendo. È necessario avere dei leader al comando, ma che ti permettano di mettere in campo le proprie idee. Sono stata insultata sui social, ma questo rientra nel sistema, nel metodo di denigrare le persone. Credo che gli insulti personali ...

Myrta Merlino a Silvia Vono : "Mi guardi negli occhi - mi dica che quella di Renzi non è una monarchia assoluta" : Myrta Merlino apre la puntata de L'aria che tira, su La7, con una intervista a Silvia Vono, parlamentare eletta con il Movimento 5 stelle e passata poi con Matteo Renzi a Italia Viva dopo la scissione con il Partito democratico. "Mi guardi negli occhi e mi dica che quella di Renzi non è una monarchi

Raffaello Tonon vs Silvia Vono "Mai studiato grammatica"/ "Siamo in un mare di m*rda' : Raffello Tonon vs la senatrice Vono: "Non ha mai aperto dei libri di grammatica, mancano le basi in questo momento al governo"

Silvia Vono - l'ex grillina : "O vai dallo psicologo o ti iscrivi al M5s. Matteo Salvini su di loro ha ragione" : Da sostanziale sconosciuta a donna di copertina. Si parla di Gelsomina Silvia Vono, ormai ex M5s. Uno dei molti grillini in fuga, ma la prima ad essere passata con Matteo Renzi ed Italia Viva, massimo tradimento per Luigi Di Maio e compagnia cantante. Calabrese di Soverato, 50 anni, la Vono si è ins

Silvia Vono - l'sms con cui ha comunicato a Luigi Di Maio il passaggio con Renzi : "Tutto vero - non ti stupire" : La prima è stata la senatrice Silvia Vono, ma radio Transatlantico dice che potrebbe non essere l'unica. La prima a mollare il M5s e Luigi Di Maio per andare con Matteo Renzi, ossia con l'arci-nemico, con il simbolo di tutte le battaglie grilline, con quello che per i pentastellati è causa ed origin

Di Maio : “Silvia Vono va con Renzi? Basta mercato delle vacche. Serve vincolo di mandato” : “Sono consapevole che questo argomento non è nel programma di governo, ma ne parlerò col Pd perché per me dobbiamo mettere fine a questo mercato delle vacche, sia dei parlamentari che passano in altri gruppi sia dei gruppi che li fanno entrare”, lo ha detto il ministro degli esteri Luigi Di Maio a margine dell’assemblea generale dell’Onu commentando i cambi di casacca in parlamento. L'articolo Di Maio: “Silvia Vono va con ...

La senatrice Silvia Vono passa dal M5S a Italia Viva di Renzi : Nuovo “acquisto” (termine mutuato dal gergo calcistico) per Italia Viva: la senatrice Gelsomina Silvia Vono lascia il Movimento 5 Stelle per aderire al nuovo partito di Matteo Renzi. A rendere nota la decisione è la stessa parlamentare ex pentatallata con un comunicato ufficiale: "Ho preso una decisione importante, difficile e sofferta ma improcrastinabile che però mi dà finalmente la possibilità di ragionare in termini democratici". Insomma, ...

La senatrice Silvia Vono ha lasciato il M5S ed è entrata in Italia Viva : La senatrice Silvia Vono ha annunciato di aver lasciato il Movimento 5 Stelle per entrare in Italia Viva, il nuovo partito fondato dall’ex presidente del Consiglio Matteo Renzi. Vona ha quindi aderito al nuovo gruppo del Senato PSI-Italia Viva, che ora conta

Italia Viva - la senatrice Silvia Vono lascia il M5s ed entra nel partito di Matteo Renzi : La senatrice Silvia Vono passa dal Movimento 5 Stelle al gruppo di Italia Viva, fondato da Matteo Renzi dopo aver lasciato il Pd: "Ho preso una decisione importante, difficile e sofferta ma improcrastinabile, che però mi dà finalmente la possibilità di ragionare in termini democratici. Renzi ha dimostrato coraggio, lungimiranza e determinazione".Continua a leggere