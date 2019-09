Sigaretta elettronica all’improvviso esplode | alcuni frammenti si trasformano come

Sigaretta elettronica - l’esperto : “L’Europa non è immune dai rischi di salute delle e-cig illegali” : Dopo i diversi casi di morte per aver svapato avvenuti negli Stati Uniti, cresce l’allarme anche in Europa. La causa è da attribuirsi non alla Sigaretta elettronica in sé, bensì alle e-cig illegali le quali contengono miscele di sostanze non in linea con gli standard stabiliti per la tutela della salute e in particolare alte concentrazioni di tetraidrocannabinoli (Thc). L’Europa potrebbe così ritrovarsi vittima di ...

Sigaretta elettronica gli esplode in tasca - guardia giurata si ustiona : “Pensavo fosse la pistola” : Una guardia giurata di 51 anni è rimasto ferito a coscia, mano e genitali. L'incidente mentre si trovava al parco Albanese di Mestre. Ora è ricoverato al reparto Grandi ustionati di Padova. Probabilmente la ecig è esplosa per un qualche sovraccarico o per un qualche contatto elettrico.Continua a leggere

Anche la Sigaretta elettronica peggiora il sonno : Anche la sigaretta elettronica, e non solo quella tradizionale, peggiora il sonno. Diversi studi avevano già confermato che per i fumatori è più difficile e più lungo addormentarsi. Inoltre, la fase Rem del sonno si accorcia e diminuisce, in totale, la quantità di tempo trascorsa a dormire. Ma i ricercatori dell’Oklahoma State University, dell'Università del Missouri e dell'Ohio State University ...

Sigaretta elettronica : quando spetta il risarcimento danni per la salute : Sigaretta elettronica: quando spetta il risarcimento danni per la salute È notizia recentissima quella relativa al primo decesso legato all’uso della Sigaretta elettronica, detta anche e-cigar; e ora, tutti coloro che ne fanno utilizzo, legittimamente si domandano degli eventuali rischi connessi a questo tipo di Sigaretta. Vediamo allora che cosa dice la legge in proposito e se e quando emergono profili di risarcimento danni per la ...

Donald Trump ci ripensa : "Ok alla Sigaretta elettronica - purché sia sicura" : Donald Trump corregge il tiro sulla sigaretta elettronica, che nei giorni scorsi, dopo aver ricevuto alla Casa Bianca i rappresentanti delle agenzie della sanità Usa, aveva detto di voler proibire. “Sono favorevole all’alternativa elettronica alle sigarette. Dobbiamo assicurarci che si tratti di una alternativa sicura per tutti! Togliamo dal mercato le contraffazioni e teniamo lontani dalle sigarette elettroniche i ...

La Sigaretta elettronica : cosa contiene - come funziona e quanto fa male : L'amministrazione Trump potrebbe vietare la sigaretta elettronica aromatizzata. Teme per la salute dei cittadini, in particolare i più giovani. Negli Stati Uniti in effetti, nell'ultimo mese, si sono verificati almeno sei decessi causati da una malattia polmonare che i sanitari sospettano possa dipendere dall'uso delle e-sigarette. «Nessuno ne sa molto di questo problema – ha detto il presidente Trump – ma so che ci sono molti problemi e ...

Sigaretta elettronica - il problema è nel liquido : «Utilizzare solo prodotti autorizzati» : Svapare o fumare, questo è il dilemma. O almeno lo è per gli svapatori italiani, specialmente dopo le allarmanti notizie che arrivano dagli Stati Uniti. Oltreoceano il numero delle...

Sigaretta elettronica - Riccardo Polosa : “Necessario verificare i liquidi illegali” : “Stiamo confondendo i fischi con i fiaschi! I comuni prodotti da svapo utilizzati dai fumatori per smettere non hanno nulla a che vedere con i prodotti presenti sul mercato nero statunitense e che stanno causando un serissimo problema di salute pubblica.Come ho sostenuto più volte – ha spiegato il professore – è necessaria ora più che mai un controllo attento sui prodotti da vaporizzazione di nuova tipologia a base di cannabis, non di certo ...

I malesseri da Sigaretta elettronica sono in aumento : Negli Stati Uniti i casi segnalati dagli ospedali sono oltre 450 e ci sono cinque morti sospette, ma le cause non sono ancora chiare

Sigaretta elettronica - scoperta la sostanza pericolosa : è un olio : L'indagine per chiarire le cause che hanno portato alle prime morti riconducibili all'uso della Sigaretta elettronica, è già partita. Dal Washington Post si apprende che le autorità statali e federali americane, impegnate nelle indagini sulle misteriose malattie polmonari legate all'e-cigarette, han

Sigaretta elettronica - forse scoperta la sostanza nociva responsabile della grave malattia polmonare : In base alle prime analisi condotte dagli scienziati della FDA e dei CDC, la sostanza responsabile dei gravi casi di malattia polmonare associata all'uso della Sigaretta elettronica potrebbe essere un olio derivato dalla vitamina E, trovato in elevate concentrazioni in diversi campioni di liquidi a base di cannabis. Negli USA, dove sono state registrate due vittime, in molti acquistano per strada prodotti contraffatti per lo svapo.Continua a ...

Sigaretta elettronica - scoperta la sostanza che fa ammalare le persone. I primi due decessi fanno preoccupare : Sigaretta elettronica, classica o quella che funziona senza combustione? La risposta migliore a questa domanda sarebbe: “Nessuna!”. Ma non si può volere tutto dalla vita e magari c’è chi ha provato a smettere ma non ci è riuscito. Per tanti allora la soluzione è stata la e-cig, ovvero la Sigaretta elettronica. Subito però ci si è domandato: “È sicura?”. È presto dirlo, devono passare più anni per verificare se un prodotto del genere può o non ...

Sigaretta elettronica - scoperta la sostanza che fa ammalare le persone : Dopo le prime morti riconducibili all'uso della Sigaretta elettronica e i primi malati, scatta l'indagine. Le autorità statali e federali americane che stanno indagando sulle...