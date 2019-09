Si scusa l' allenatore di calcio del Grosseto che sui social aveva offeso Greta | Non

Fonte : huffingtonpost

(Di lunedì 30 settembre 2019) “Quelle cose che ho scritto non le penso. È stata un’esternazione di pancia, ma non sono la persona che è stata descritta nei commenti che leggo su Internet”. Sono le parole che ha rilasciato all’ANSA, Tommaso Casalini, l’digiovanile dell’Us1912, che sul suo profilo FbThunberg, la 16enne attivista svedese. “Non sono sessista - ha aggiunto Tommaso Casalinindosi - Mi dispiace perché a 34 anni si dovrebbe ragionare di più prima di scrivere”. “È stata una cosa scritta di rabbia che non rifarei assolutamente”, ha spiegato. Per quel gesto l’è stato sollevato dal suo incarico: “Abbiamo licenziato Casalini - spiega in una nota l’Unione sportiva1912 - per un comportamento non consono alla ...

