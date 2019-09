Sesso a pagamento | video hard e l' estorsione | fermate due rom

Fonte : ilgiornale

(Di lunedì 30 settembre 2019) È stato avvicinato fuori dal supermercato durante una giornata estiva e l'offerta è parsa subito molto chiara: accordi per degli incontri sessuali. È iniziata così una tentata, a sfondo sessuale, da 5mila euro, ai danni di un uomo di 74 anni di Casalecchio, in provincia di Bologna. Secondo quanto riportato da Bologna Today, i fatti risalirebbero all'estate scorsa, ma in queste ore, per l'accaduto, sono state arrestate due donne. I provvedimenti di misura cautelare sono stati emessi dal pubblico ministero Flavio Lazzarini e controfirmati dal Giudice per le indagini preliminari, mentre i carabinieri, dopo le indagini, stanno cercando di rintracciare una terza donna coinvolta nell'episodio (che, infatti, per ora, resta ricercata).La vicenda risale all'estate appena trascorsa. La vittima stava uscendo dal centro commerciale Meridiana, quando è stato avvicinato da tre donne dai ...

Rumiarhi : RT @La7tv: #nonelarena Sesso e minorenni, Cosa può spingere un uomo adulto a cercare una ragazza minorenne per fare del sesso a pagamento?'… - steceroni : RT @La7tv: #nonelarena Sesso e minorenni, Cosa può spingere un uomo adulto a cercare una ragazza minorenne per fare del sesso a pagamento?'… - La7tv : #nonelarena Sesso e minorenni, Cosa può spingere un uomo adulto a cercare una ragazza minorenne per fare del sesso… -