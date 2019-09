Fonte : blogo

(Di lunedì 30 settembre 2019) Torna venerdì sera in prime time sulla prima rete del servizio pubblico radiotelevisivo locampione di ascolti dell'autunno Rai. Il riferimento è evidente ed è per lo spettacolo musicale diretto e condotto da Carlo Conti. L'ex direttore artistico del Festival di Sanremo, con la sua squadra di autori, sta preparando gli ingredienti dellapuntata di questo spettacolo musicale in salsant che venerdì sera ha visto come vincitore uno strepitoso Francesco Monte con l'imitazione di Ed Sheeran nel bellissimo pezzo "Perfect", rivediamola insieme :di) pubblicato su TVBlog.it 30 settembre22:04.

tvblogit : Serena Rossi alla quarta di Tale e quale show 2019 (Anteprima Blogo) - SerieTvserie : Serena Rossi alla quarta di Tale e quale show 2019 (Anteprima Blogo) - Shinichi199E : E stasera vado di replicozzo di #Montalbano, che di questo episodio mi ricordo solo Serena Rossi in topless -