Seat El Born - Primo sguardo all' elettrica spagnola

Fonte : quattroruote

(Di lunedì 30 settembre 2019) Che lafosse molto seria sull'impegno verso l'elettrico non è un mistero, come confermato dalla presentazione della concept El-. La presenza su strada di prototipi molto vicini alla futura versione di serie conferma inoltre l'intenzione di proporre sul mercato ilmodello a batterie già nel 2020, approfittando dello sviluppo già concluso della cugina Volkswagen ID3.La concept diventa un modello di serie. Le immagini che vi proponiamo, le prime della vettura stradale, svelano subito una parentela piuttosto stretta con la ID3, dalla quale deriva gran parte della carrozzeria. La, infatti, ha scelto di lavorare sul frontale e sulla coda per dare una propria identità alla vettura e alcuni elementi sono già visibili. Si possono notare, per esempio, un diverso taglio dei gruppi ottici anteriori, per il momento disattivati, e una griglia inferiore più ampia, mentre in coda i ...

