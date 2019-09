Scuola Taggia Cecera PD | “Sabato | intervento del Municipio inutile “

Fonte : romadailynews

(Di lunedì 30 settembre 2019) “Dopo le segnalazioni dei genitori – afferma il consigliere PD– per richiedere undi bonifica e sanificazione della, dove una colonia di piccioni ha sporcato con guano e piume tutto il piano superiore, scale e palestra, sabato mattina si è presentata una squadra di operai per eseguire undi pulizia tampone. Era del tutto evidente – prosegue– che l’durato un paio d’ore e con pochi mezzi non poteva aver risolto il problema alla radice. Questa mattina infatti le mamme degli alunni si sono ritrovate la stessa scena di sporcizia e sudiciume precedente all’”. Conclude l’ex assessore ai lavori pubblici: “Oltre ad aver speso male i soldi pubblici per un, il problema igienico sanitario si aggrava e non è stato ancora risolto. Questa ...

