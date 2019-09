Scossa di terremoto Bosnia-Erzegovina | al confine con la Croazia

Violenta Scossa di terremoto in Cile : avvertita anche nella capitale Santiago : Una Violenta scossa tellurica si è verificata poco fa, esattamente alle ore 17.57, (italiane) in Cile.? Il sisma, di magnitudo 6.8/7.0 (dato da confermare) sulla scala Richter dalle prime...

Terremoto : Scossa di magnitudo 6.4 nelle Filippine [MAPPE e DATI] : Una forte scossa di Terremoto di magnitudo 6,4 ha colpito la provincia occidentale di Davao, nelle Filippine meridionali. La scossa è stata avvertita sino alla provincia di Sulawesi settentrionale, nell’Indonesia centrale. L’epicentro è stato localizzato in mare, nel distretto di Pondaguitan, vicino al confine con l’Indonesia, mentre l’ipocentro è di 76.1 Km di profondità. Non c’è nessun rischio tsunami, rassicura ...

Terremoto Imperia - Scossa di magnitudo 3.1 : Un Terremoto di magnitudo 3.1 è stato avvertito intorno alle 12.13, in provincia di Imperia. Non si registrano danni. Sono arrivate due sole chiamate, come semplice segnalazione, ai centralini dei vigili del fuoco, da Taggia e da Castellaro. Secondo l'Ingv il Terremoto è avvenuto alle coordinate (latitudine, longitudine) 43.7 e 7.76 e a una profondità di 22 chilometri.

Scossa di terremoto sulla costa ligure : avvertita fra Sanremo - Ventimiglia : Una Scossa di terremoto di magnitudo 3.1 sulla scala Richter si è verificata alle ore 12.13 nel Mar ligure, a ridosso della costa occidentale della Liguria.? La Scossa, che ha avuto epicentro a...

Terremoto Istanbul : Scossa di magnitudo 5.7 - poi una seconda. Ci sono otto feriti lievi : Una scossa di magnitudo 5.7, pochi minuti dopo un’altra. Dopo il Terremoto che nei giorni scorsi ha colpito l’Albania causando danni e feriti, a tremare questa volta è la Turchia e la sua capitale Istanbul. Secondo il sito del quotidiano Sabah, la prima scossa è stata avvertita alle attorno alle 13 (ora italiana e 14 ora locale), con un epicentro a 7 km di profondità nel mar di Marmara al largo di Silivri. Poi la seconda, sempre ...

Violento terremoto a Istanbul : Scossa di magnitudo 5.9 - epicentro nel mare di Marmara [AGGIORNAMENTI LIVE] : Una violenta scossa di terremoto, di magnitudo 5.9 secondo i primi dati locali, ha colpito Istanbul – in Turchia – alle 12:59 italiane di oggi, pochi minuti fa (le 13:59 locali). La scossa s’è verificata nel mare di Marmara, con epicentro vicino la città costiera Silivri, al confine ovest di Istanbul, dove già martedì mattina c’era stato un terremoto di magnitudo 4.7 a cui erano seguite negli ultimi giorni numerose scosse ...

Nuova Scossa di terremoto in Pakistan - magnitudo 4.4 : Nuova scossa di terremoto questa mattina nel nordest del Pakistan: l’evento, di magnitudo 4.4, è stato avvertito dalla popolazione, in ansia dopo la forte scossa che martedì ha causato 38 morti e centinaia di feriti. A Mirpur la popolazione si è precipitata in strada in preda al panico. L'articolo Nuova scossa di terremoto in Pakistan, magnitudo 4.4 sembra essere il primo su Meteo Web.

Forte Scossa di terremoto in Indonesia : almeno un morto e diversi danni : Un terremoto magnitudo 6.5 si è verificato nella zona delle isole Molucche, in Indonesia, alle 01:46:45 ora italiana (08:46:45 ora locale), ad una profondità di 20 km. Al momento il bilancio del sisma è di almeno un morto e diversi danni: nella capitale provinciale di Ambon, parti dell’edificio di un’università islamica sono crollate, uccidendo un insegnante. Un ospedale della città è stato danneggiato e i pazienti sono stati ...