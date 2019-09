Scoraggiati e senza lavoro Quanto pesano gli inattivi sui dati Istat

Fonte : ilfoglio

(Di lunedì 30 settembre 2019) Idell'sul mercato delpubblicati questa mattina confermano il rallentamento della disoccupazione in atto negli ultimi mesi. Ad agosto il tasso di disoccupazione è sceso al 9,5 per cento – in diminuzione di 0,3 punti percentuali rispetto a luglio – al minimo dal novembre del 2011.