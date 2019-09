Scontro Pd-Italia viva | Franceschini | ‘Smania visibilità logora i governi’ Marattin

Amici Celebrities - Scontro tra Platinette a Emanuele su L'italiano : La nuova puntata di Amici Celebrities, la versione "very important people" di Amici di Maria De Filippi, ha avuto indiscussi protagonisti il concorrente Emanuele Filiberto di Savoia e il giudice Platinette. Nel corso della gara che ha visto tra loro contrapporsi le squadre di vip, bianca e blu, capeggiate rispettivamente da Alberto Urso e Giordana Angi, il principe Emanuele Filiberto di Savoia ha eseguito una performance di canto sulle note de ...

Migranti - nuovo Scontro Italia-Malta : 90 profughi rimpallati tra Roma e La Valletta : La guardia costiera italiana ha soccorso poco meno di un centinaio di Migranti che rischiavano di annegare in area SAR...

Baseball - Europei 2019 : Olanda e Israele lanciate verso lo Scontro diretto. Francia travolgente sul Belgio - Italia batte Spagna : Si conclude, per una volta, senza scossoni di primissimo livello la quarta giornata degli Europei di Baseball in corso di svolgimento a Bonn e Solingen, in Germania. Andiamo a vedere cos’è successo in quello che è il penultimo atto della fase a gironi. L’Italia, con la vittoria sulla Spagna per 13-3, si è assicurata il primo posto nel girone B, e deve ora attendere l’esito degli incontri di domani nell’intricatissimo ...

Conte bis - fiducia al Senato con 169 sì - 133 contrari. Il premier : «Nuovo inizio per l'Italia». Scontro in aula con Salvini. Il leader leghista : «Siete minoranza» : Conte bis, votata la fiducia al Senato: sono 169 i sì, 133 i voti contrari e 5 gli astenuti. E sono due i voti in meno rispetto alla fiducia ottenuta sempre al Senato dal primo...

Conte bis - fiducia al Senato con 169 sì - 133 contrari. Il premier : «Nuovo inizio per l'Italia». Scontro in aula con Salvini. Il leader leghista : «Siete minoranza» : Conte bis, votata la fiducia al Senato: sono 169 i sì, 133 i voti contrari e 5 gli astenuti. E sono due i voti in meno rispetto alla fiducia ottenuta sempre al Senato dal primo...

Conte bis - fiducia al Senato con 169 sì - 113 contrari. Il premier : «Nuovo inizio per l'Italia». Scontro in aula con Salvini. Il leader leghista : «Siete minoranza» : Conte bis, votata la fiducia al Senato: sono 169 i sì, 133 i voti contrari e 5 gli astenuti. E sono due i voti in meno rispetto alla fiducia ottenuta sempre al Senato dal primo...

Conte bis - fiducia al Senato con 169 sì - 113 contrari. Il premier : «Nuovo inizio per l'Italia». Scontro in aula con Salvini. Il leader leghista : «Siete minoranza» : Conte bis, votata la fiducia al Senato: sono 169 i sì, 133 i voti contrari e 5 gli astenuti. E sono due i voti in meno rispetto alla fiducia ottenuta sempre al Senato dal primo...

LIVE Finlandia-Italia calcio - Qualificazioni Europei 2020 in DIRETTA : Scontro diretto che vale il primato nel girone : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Le probabili formazioni di Finlandia-Italia – La presentazione di Finlandia-Italia – Le dichiarazioni di Roberto Mancini Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE di Finlandia-Italia, sesto incontro del gruppo J delle Qualificazioni agli Europei 2019 di calcio. Gli Azzurri hanno fatto molta fatica in quel di Yerevan (Armenia), subendo eccessivamente l’approccio alla partita ...

LIVE Italia-Serbia volley - Europei 2019 in DIRETTA : semifinale stellare - Scontro tra Titani fra Egonu e Boskovic : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE La presentazione della partita – La Serbia ai raggi X Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Serbia, semifinale degli Europei 2019 di volley femminile. Alla Sports Hall di Ankara (Turchia) andrà in scena la partita più attesa del torneo, la rivincita dell’ultima Finale dei Mondiali, lo scontro diretto tra le due compagini favorite per la conquista del trofeo: da una parte le ...

Baseball - Europei 2019 : le avversarie del girone dell’Italia. Scontro diretto con la Spagna per il primato : Si apriranno domani gli Europei di Baseball a Bonn e Solingen per l’Italia, chiamata al doppio obiettivo di migliorare il terzo posto del 2016 e di qualificarsi per il torneo di Parma e Bologna che, dal 18 al 22 settembre, darà la possibilità di volare a Tokyo 2020. Andiamo a scoprire qualcosa di più sulle cinque formazioni che gli azzurri affronteranno nel primo girone. AUSTRIA Terza squadra sul cammino dell’Italia, dovrebbe anche ...

«Matrimonio a prima vista Italia» - lo Scontro (eterno) tra cuore e cervello : Matrimonio a prima vista, le coppie di Real TimeMatrimonio a prima vista, le coppie di Real TimeMatrimonio a prima vista, le coppie di Real TimeMatrimonio a prima vista, le coppie di Real TimeMatrimonio a prima vista, le coppie di Real TimeMatrimonio a prima vista, le coppie di Real TimeMatrimonio a prima vista, le coppie di Real TimeMatrimonio a prima vista, le coppie di Real TimeMatrimonio a prima vista, le coppie di Real TimeLa giacca in ...

Basket - Mondiali 2019 : Italia-Serbia - in palio una buona fetta di quarti di finale. Scontro diretto cruciale in attesa della Spagna : Dopo le due vittorie non certo difficili contro Filippine e Angola, per l’Italia si passa direttamente a uno dei due livelli più duri di questi Mondiali di Cina 2019: quello rappresentato dalla Serbia. La formazione di Sasha Djordjevic, così come quella di Meo Sacchetti, ha passeggiato sulle due avversarie del girone D, permettendosi di tenere a riposo Nemanja Bjelica nella sfida contro l’Angola e di mandare sette uomini in doppia ...

Drammatico incidente : Dina - 38 anni - muore in uno Scontro frontale. “Stava andando a lavoro”. Tragedia nella provincia italiana : Si è consumato a Taranto, l’ultimo terribile incidente mortale. Una donna di 38 anni ha perso la vita dopo essere rimasta coinvolta in un terribile schianto frontale mentre era al volante della sua auto. Il dramma si è consumo nella prima mattinata di lunedì 2 agosto, all’altezza dell’ingresso della Palude La Vela, lungo la cosiddetta strada Circumarpiccolo, l’arteria strale che circonda i due seni del Mar Piccolo di Taranto. Erano poco prima ...

Basket - Mondiali 2019 : Scontro diretto Spagna-Porto Rico. Serbia - Italia e Argentina vicino alla qualificazione : Comincia la seconda giornata della prima fase ai Mondiali di Basket. Andiamo a vedere quali sono le partite di oggi in Cina: GRUPPO A Venezuela-Costa D’Avorio (ore 10.00) Cina-Polonia (ore 14.00) Tornano in campo i padroni di casa, che con una vittoria contro la Polonia avvicinerebbero la qualificazione alla fase successiva e anche il primo posto in classifica. Sfida comunque equilibrata e con i polacchi che hanno comunque offerto una ...