Sciopero di 5 giorni dei penalisti contro riforma della prescrizione

Fonte : tg24.sky

(Di lunedì 30 settembre 2019) Gli avvocatiribadiscono la loro contrarietà allache entrerà in vigore a partire dal 2020. In segno di protesta, sciopereranno per cinque: dal 21 al 25 ottobre.proclamato dall'Unione delle Camere penali Loè stato proclamato dall'Unione delle Camere penalilo stopdopo il primo grado di giudizio, che entrerà in vigore il primo gennaio dell'anno prossimo. Iprotesteranno di fatto per un'intera settimana, non solo disertando le udienze ma anche astenendosi "da ogni attività giudiziaria". L'annuncio delloarriva neiin cui si discuteGiustizia, uno dei temi su cui il ministro Alfonso Bonafede deve trovare l'accordo pieno con i dem, alleati di governo. La, comunque, non dovrebbe andare a cambiare la nuova norma sulla ...

HuffPostItalia : I penalisti annunciano cinque giorni di sciopero: 'Con la nuova prescrizione tempi dei processi indefiniti' - Agenzia_Ansa : Penalisti in sciopero per 5 giorni a ottobre contro la nuova prescrizione #ANSA - Serenel73 : RT @ErmannoKilgore: Ma se i processi durano di più, chi ci perde? -