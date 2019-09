Salvini indagato di nuovo per sequestro di persona | ' L' ho fatto e lo rifarò finché campo'

Fonte : Blastingnews

(Di lunedì 30 settembre 2019) L'ex ministro dell'interno Matteoha annunciato, nel corso di un comizio a Riccione, di aver ricevuto, nella giornata di sabato, unfascicolo da parte del tribunale dei ministri, che dovrà decidere entro i prossimo novanta giorni per il reato didiinfatti avrebbe impedito lo sbarco dalla nave di cento migranti in Sicilia. Il caso ricorda la vicenda della nave Diciotti. Nuova indagine perPiccola problema per Matteo: il leader della Lega risulta attualmenteper il reato didiin merito al suo comportamento tenuto come ministro dell'interno. All'epoca dei fattiavrebbe impedito per ben quattro giorni ad una nave di sbarcare in Sicilia. L'annuncio vienedal diretto interessato, che è intervenuto ieri ad un comizio politico a Riccione, ed ha sottolineato come dovrà aspettare fino a Natale per ...

reneelettra : RT @araldoiustitia: Salvini indagato per sequestro di 100 clandestini: “Appena torno lo rifaccio” - - Annaelegalita : RT @MariaLu91149151: Salvini indagato per avere bloccato 100 clandestini: “Appena torno lo rifaccio” - araldoiustitia : Salvini indagato per sequestro di 100 clandestini: “Appena torno lo rifaccio” - -