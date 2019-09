Saint Laurent x Wilson | la racchetta a scacchi che unisce l’estetica dell’alta moda alle

Fonte : sportfair

(Di lunedì 30 settembre 2019), la nuovacheil design dell’altaelevate prestazioni sportive del marchio statunitense Anche nello sport bisogna distinguersi. Gli sportivi più famosi al mondo possiedono sempre un tratto distintivo della propria immagine in grado di farli risaltare fra i colleghi: che sia esso puramente un dettaglio estetico del proprio look, piuttosto che un capo d’abbigliamento o l’attrezzatura sportiva griffata e originale.hanno lavorato fondendo i due aspetti nella nuova, lacheil design dell’altaelevate performance del brand americano. La caratteristica peculiare di questaè rappresentata da un’elegante estetica abianchi e neri e incordatura nera. Lada tennisha anche una ...

lvlynarry : RT @oldthotroad: io e sofia cretine come al solito con i i soldi già pronti per comprare i condoms di saint laurent solo per renderci conto… -